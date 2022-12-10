Oda TV’den algı operasyonu! Haber manşette başka, ayrıntıda başka

6 yaşındaki çocuğa cinsel taciz iddiaları ile başlatılan algı operasyonları sürüyor.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in eşi, altı yaşında ‘evlendirilerek’ cinsel istismara uğrayan H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli olarak ifade verdi. Basına yansıyan fotoğraflar hakkında konuşan anne Gümüşel, "Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır. Benim kızım 16 yaşındayken Kadir İstekli annesiyle beraber H.K.G.’yi istemeye geldiler." dedi.

Oda TV baştan mevcut algıyı sürdürüyor

Gazeteci Timur Soykan'ın gündeme getirdiği olayda, 6 yaşındaki çocuğa gelinlik giydirilerek evlendirilmiş ve yıllarca istismar edildiği ortaya çıkmıştı. Habere ilişkin olarak İstanbul Anadolu Başsavcılığı, baba Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, Kadir İstekli hakkındaysa ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel saldırı’ suçlarından hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

16 yaşındayken istemeye geldiler

“Sözcü'den Aytunç Erkin haberine göre anne Gümüşel ifadesinde, kızı 16 yaşındayken Kadir İstekli ve annesinin kızını istemeye geldiğini söyledi. "Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir" diyen Gümüşel ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu.” dedi.”

Sonuç olarak anne:

"Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır.” diyerek algı operasyonuna noktayı koyuyor.