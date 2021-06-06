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Gündem Oda TV'den ABD ağzı ile Türkiye'ye saldırı! Kokain iftirasını anladık da altına ne olmuş?
Gündem

Oda TV'den ABD ağzı ile Türkiye'ye saldırı! Kokain iftirasını anladık da altına ne olmuş?

Suç örgütü lideri olarak hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kokain iftirasına karanlık Oda TV ABD iftiralarını da ekleyerek Türkiye'ye saldırdı. Altın rafine etmek yasal olduğu halde karanlık oda bunun üzerinden bile ülkemize saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 21:40:00 - 2021-06-06 21:46:18
Oda TV'den ABD ağzı ile Türkiye'ye saldırı! Kokain iftirasını anladık da altına ne olmuş?

ABD'nin hazırladığı bir takım asılsız belgeler ve Suç örgütü lideri olarak hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in kokain iftirasına sarılan karanlık Oda TV iftira dolu bir yazıyı manşetlerine taşıdı.

Türkiye'nin dünyada en çok uyuşturucu yakalayan ve mücadele eden ülkelerden biri olmasına rağmen ABD ordusunun ipe sapa gelmez açıklamalarına sığınan karanlık Oda, kokainlerin Türkiye'ye gönderilmesi için her yolun denendiğini de iddia etti.

Türkiye'ni Venezuela ile olan ticaretinden de rahatsız olan karanlık oda "Venezuela bağlantısından kokain ve altın çıktı" başlıklı düzmece analizde Türkiye'yi suçlamaya bile kalktı.

Altını rafineri etmek yasal

Karanlık Oda Venezuela'da çıkarılan altının Türkiye'de rafine edilmesini bile hazmedemedi. Altın rafinerisi yasal olarak bir suç teşkil etmemesine rağmen Oda TV bunun üzerinden bile Türkiye'yi karalamaya kalktı. 

 

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Yorumlar

basin ozgurlugu maskeli vatana-millete ihanet kaynaklarini devlet kurutmali artik!!!!

kuduz .... serbest taslar bagli...adil degil
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CHDPKK nin HAÇLI kırıntıları itleri

it itine yiğit yiğiti ne sahip çıkar mış
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