Oda TV yazarı ve Mine Kırıkkanat'tan rest! 'Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir paylaşım yaptı. Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerde oyunu Erdoğan'a vereceğini söyledi.

"Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının gündemde olduğu bu günlerde Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul'un paylaşımı şaşkına çevirdi. Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinir ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi. Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkkanat da Yurdakul'un bu tweetini beğenerek destek verdi.