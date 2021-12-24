  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Oda TV yazarı ve Mine Kırıkkanat'tan rest! 'Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz'
Gündem

Oda TV yazarı ve Mine Kırıkkanat'tan rest! 'Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi. Yurdakul'un bu çıkışına Mine Kırıkkanat da destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:08:00 -
Oda TV yazarı ve Mine Kırıkkanat'tan rest! 'Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlığıyla bilinen Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul, sosyal medya hesabından şaşkına çeviren bir paylaşım yaptı. Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda seçimlerde oyunu Erdoğan'a vereceğini söyledi.

"Oyumuzu Erdoğan'a vereceğiz"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının gündemde olduğu bu günlerde Oda TV yazarı Ayşe Deniz Yurdakul'un paylaşımı şaşkına çevirdi. Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinir ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi. Bir dönem “Hükümeti ben kurar, ben yıkarım” diyen Aydın Doğan’ın eski işçisi Mine Kırıkkanat da Yurdakul'un bu tweetini beğenerek destek verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay