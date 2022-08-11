Oda TV İslami Dayanışma Oyunları'nı savunup, 'muhafazakar' Saadet'in yayın organını hedef aldı!
Eşcinsel sapkınlara vaatler verenlerle, terör destekçileri ile ittifak edip, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın gölgesine sığınan Milli Gazete, İslami Dayanışma Oyunları etkinliğine ilişkin haberi sebebi ile Oda TV tarafından hedef alındı.
Yeniakit.com.tr
CHP'nin eşcinsel sapkınlara yönelik vaatlerine imza atan, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe alınacağı sözüne tek itiraz etmeyip 6'lı masada yer alarak merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya en büyük ihaneti gerçekleştiren Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugünkü manşet haberinde, Erbakan'ı öne sürüp, Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nı eleştirdi.
Milli gazetenin manşet haberini hedef almak da Oda TV'ye düştü.
Oda TV haberinde, "Milli Gazete'nin hedefinde ‘İslami Oyunlar' var" diyerek, ilk defa içinde "İslam" ifadesi yer alan bir organizasyonu savundu.
Oda TV'nin haberinde şu ifadeler yer aldı:
Milli Gazete tam sayfa hazırladığı manşet haberi ile ‘İslami Oyunları’ hedef aldı.
Haberi birinci sayfadan tam manşet veren gazetenin, kullanılan fotoğraflarda ise kadınların yüzlerini bile buzlaması tepki çekti.