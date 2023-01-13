Oda TV gerçekleri böyle çarpıttı... Sanarsın ki firari hortumcu Cem Uzan dava kazanmış
Firari hortumcu Cem Uzan'ın Motorola’ya karşı açtığı davada mahkeme Motorola’nın itirazlarını reddetti. Oda TV ise gerçekleri çarpıtarak sanki Cem Uzan davayı kazanmış gibi algı yaptı.
Firari hortumcu Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın Motorola’ya karşı 2021 yılında dolandırıcılıktan açtığı davada mahkeme Motorola’nın itirazlarını reddetti.
Fransa'nın başkenti Paris'te görülen 160 milyon dolar tutarındaki dolandırıcılık davasında Motorola, Fransız mahkemesinin yargılama yetkisi olmadığı yönünde itirazda bulundu.
Mahkeme, Fransa Medeni Kanunu’nun 14. maddesine dayanarak Motorola'nın itirazını reddetti.
Karanlık Oda TV ise yaşanan durumu "Motorola kaybetti Cem Uzan kazandı" başlığıyla sanki firari hortumcu Cem Uzan davayı kazanmış gibi lanse etti.
İşte ortada Cem Uzan'ın kazandığı bir dava bulunmazken gerçekleri çarpıtan satılık Oda TV'nin ilgili haberi: