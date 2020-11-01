Oda TV bile eleştirdi! İzmir can çekişirken Canan Kaftancıoğlu nikahta

Karanlık Oda TV, CHP'yi eleştiren bir haber yayınladı. Hedef tahtasında CHP değil, partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'di.

İzmir’de can pazarı varken Kaftancıoğlu nikahta

İzmir'deki depremin bilançosuna ilişkin bilgi verildikten sonra "Türkiye İzmir'deki yaralarını sarmaya çalışırken, CHP'den 'şimdi zamanı mı' dedirten bir paylaşım geldi" denilen habere konu olan paylaşım ise bir nikah töreniydi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP'li Mücahit Avcı ile Özlem Erdem'in nikah törenine katılmıştı.

Buraya kadar her şey normaldi. Oda TV'ye göre sorun nikah töreninden sonra CHP İl Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımdı.

Sitede "Türkiye İzmir'e gözünü dikmişken, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi hesabından nikah paylaşımı yapılması tartışmalara neden oldu." denildi.

İşte o haber:

İşte söz konusu o paylaşımda geçen ifadeler:

"İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu; Genel Başkan Yardımcımız Onursal Adıgüzel ile birlikte Mücahit Avcı ve Özlem Erdem çiftinin nikah törenine katılarak mutluluklarına şahitlik etti."

İkiyüzlülük

Karanlık oda’nın İzmir’de can pazarı kurulmuşken vatandaşların yanında olması gereken Canan Kaftancıoğlu’nu değilde yapılan paylaşımı eleştirmesi ‘ikiyüzlülük’ olarak değerlendirildi.