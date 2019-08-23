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Oda Orkestrasının ilk konseri 30 Ağustos’ta

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Oda Orkestrası,ilk konserini 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde verecek.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
Oda Orkestrasının ilk konseri 30 Ağustos’ta

İzmit Belediyesi tarafından kurulan Oda Orkestrası,ilk konserini 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde verecek.


İzmit Belediyesi tarafından kurulan Oda Orkestrası, yaylı gruplar,klarnet,trampet ve davul enstrümanlarının bulunduğu 20 kişilik profesyonel bir müzisyen kadrosundan oluşuyor.Şef Özgür Günay yönetimindeki orkestra, klasik müzik,caz, bilindik şarkılar ve türkülerden oluşan repertuvarlarıyla İzmitlilerin karşına çıkacak.İlk konserlerini 26 Ağustos Pazartesi saat 18.00’da verecek olan orkestra, İzmitlilere keyifli anlar yaşatacak Yeni kurulan Oda Orkestrasının zafer coşkusuna ayrı bir anlam katacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimiz günden itibaren kültür ve sanat alanlarında yenilikler yapmaya şehri bu alanlarla buluşturmaya çalıştık. Çünkü özgür ve mutlu bir toplumu oluşturan bireyler olabilmemiz ancak ve ancak sanat ve bilim yoluyla mümkün olduğunun bilincindeyiz. Özellikle bayramları, adına yakış şekilde yaşatmaya ve İzmitlilere bayram coşkusunu hissettirmeye büyük önem verdik. Orkestramızın ilk konserinin zafer coşkusuyla birleşmesini istedik” dedi.


Böyle bir orkestranın olmayışının şehir için bir eksiklik olduğunu da söyleyen Başkan Hürriyet, “Kültür sanat etkinliklerimizi destekleyecek, önemli bir katkı sağlayacak, şehrimize ait bir orkestramız olması gerektiğine inanarak Oda Orkestrasını kurmaya karar verdik. Klasik müzikten, caza, halkımızın tek bir ağızdan eşlik ettiği, bilindik şarkı ve türkülere kadar herkesin keyifle dinleyebileceği eserleri seslendirecek olan orkestramız, şehrimize hayırlı olsun” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:07
  1. konser
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