Oda kokusunu evde kendiniz yapın

Evinizde kimyasal kokular kullanmak istemiyor fakat hoş kokulardan da hoşlanıyorsanız sizler için güzel bir tarifimiz var.

En sevdiğiniz çiçekleri kurutarak işe başlayın. Tamamen kuruduklarında bir kaseye çiçekleri doldurun. Üzerine birkaç damla uçucu yağ damlatın ve kapalı bir ortamda bir hafta saklayın. Böylelikle çiçekler yağı emecektir.

7 gün sonunda karışımı küçük kaplara doldurun ve üzerine birkaç damla daha uçucu yağ koyun. Eviniz mis gibi kokacaktır.