  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kasırga ABD'ye ulaştı! 80 binden fazla ev elektriksiz kaldı, uçuşlar iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun yıktığı park mahalleliyi çileden çıkarttı! '3-5 ağacı bahane edenler nerede?'

28 Şubat mağduru memurlardan yeniakit.com.tr’ye açıklama: Kılık kıyafet konusu genelgeyle değil yasayla düzenlensin

ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Uçaklar doğrudan gelemez

Aile Meclisi harekete geçti: Toplumu cinsiyetsizleştirmek isteyen ve eşcinselliği meşrulaştıran DSÖ, Türkiye'den defol!

Sözde kadın savunucuları Taliban üzerinden İslam düşmanlığı yaptı!

Fenerbahçe sahasında çoştu

Türkiye'nin gücü panikletti: Eski imparatorluğu geri getirmeye çalışıyorlar

Türkiye'den uyanık İngiliz'e mülteci cevabı

Gazze'yi bombalayan siyonist İsrail yardakçısı Firavun Sisi, Refah Sınır Kapısı'nı kapattı!
Ekonomi için kritik veri açıklandı
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Rusya'dan Taliban açıklaması
Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi
Dünya Oda dolusu dolarları ele geçirdiler! Görüntüler yayınlandı
Dünya

Oda dolusu dolarları ele geçirdiler! Görüntüler yayınlandı

Taliban, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından çok sayıda ABD silahını ve oda dolusu 100 dolarlık banknotları ele geçirdiğine dair görüntüleri yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 09:59:00 -

ABD’nin çekilmesiyle Taliban’ın çok sayıda Amerikan silahlarını ve 100 dolarlık banknotlarından oluşan oda dolusu parayı ele geçirdiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

ABD medyasının derlediği bilgilere göre, Taliban’ın eline geçen teçhizat arasında Black Hawk helikopterleri ve A-29 Super Tucano saldırı uçağı bulunuyor.

Sosyal medyada, Taliban savaşçılarını, M4 karabinaları ve M16 tüfekleriyle Amerikan yapımı Humvee ve zırhlı araçlarla gösteren fotoğraflar yayınlanıyor.

Uzmanlar, gelişmiş hava araçlarının eğitim olmadan kullanılmasının mümkün olmadığını belirtirken, Taliban’ın Amerikan teçhizatını ele geçirmesinin önemli bir propaganda aracı olduğuna dikkati çekiyor.

Öte yandan Taliban’ın eline geçen küçük silahlar daha büyük endişe doğuruyor.

ABD, geçen 20 yıl içinde Afgan güvenlik güçlerinin eğitim ve teçhizatına 83 milyar dolar harcadı.

ABD Sayıştayının 2017 yılı raporuna göre, 2003-2016 yıllarında Afgan güçlerine yaklaşık 76 bin araç, 600 bin silah, 163 bin komünikasyon teçhizatı, 208 hava aracı verildi.

Afgan güçlerinin geçen hafta sonu Kabil’den kaçmak için kullandığı en az 46 hava aracının Özbekistan’da olduğu bildirildi.

Bu hafta Cumhuriyetçi Marco Rubio liderliğinde 25 senatör, geçen 12 ay içinde Afgan güçlerine verilen teçhizatın ne kadarının Taliban’ın eline geçtiğinin tam dökümünü talep ederek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu teçhizatı geri alma ya da imha etme planlarını sorguladı.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dün yaptığı açıklamada, ordunun önceliğinin Amerikan vatandaşlarının tahliyesi olduğunu ancak Taliban’ın eline geçen teçhizatı imha etme güçlerinin bulunduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay