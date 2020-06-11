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Aktüel

Oda başkanlarından Başkan Akın’a teşekkür hediyesi

Turgutlu’da faaliyet gösteren oda başkanları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret ederek, esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür edip ahiliğin konu edildiği hediye takdim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:50:17 -
Oda başkanlarından Başkan Akın’a teşekkür hediyesi

Turgutlu’da faaliyet gösteren oda başkanları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı ziyaret ederek, esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür edip ahiliğin konu edildiği hediye takdim etti.


Turgutlu’daki oda başkanları korona virüs salgını süresi boyunca Başkan Çetin Akın’ın Turgutlu esnafına verdiği destek için teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz’ın da katıldığı ziyaret sırasında pandemi döneminde Turgutlu’da ve esnafa yönelik yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında konular da görüşüldü.


Ziyaret sırasında oda başkanları adına Kahveciler Odası Başkanı Cenk Vatansever, Turgutlu esnafına sunduğu destek ve yardımlardan dolayı Başkan Akın’a ahilik konulu bir hediye takdim etti.



“Pandemi sürecini birlik içerisinde geride bırakacağız”


Oda başkanlarının ziyareti ve hediyeleri hakkında konuşan Başkan Akın, “Korona virüs sürecinin en başından itibaren oda başkanlarımızla karşılıklı diyalog kurarak bu süreci en az riskle geçiriyoruz. Esnafımıza olan desteğimiz daima devam edecek, her zaman olduğu gibi bu süreci de birlik ve beraberlik içerisinde geride bırakacağız. Oda başkanlarımıza anlamlı hediyeleri için de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

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