Octovan Taşımacılık Sayesinde Sorunsuz Bir Hizmet Alın!

Zamanla büyüme gösteren Octovan Nakliye şirketi şu an için lider firmalardan biri olma yolunda ilerleme gösteriyor. Sizlere profesyonel, alanında uzman ekiplerle birlikte taşıma hizmeti sunar. Çalışma ekiplerinde herkesin bu alanda gerekli sertifikaları mevcuttur. Hatta firma düzenli aralıklarla çalışanlara taşımacılık sektörü içerisinde faydalı olacak özel eğitimler de vermektedir.

Firma sizlere sadece belli başlı taşımacılık hizmeti sağlamamaktadır. Aynı zamanda Koçtaş mağazasından aldığınız ürünleriniz içinde taşımacılık hizmeti verir. Bunun dışında parçalı eşya taşıma işlemi de gerçekleştirmektedir. Ancak piyano taşınması, kasa taşınması ve dış asansör hizmetleri verilmemektedir. Yine de bu hizmetler hakkında da bilgi almak için müşteri temsilcileri ile konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Taşıma sonrasında sizlerle iletişime geçerek firma yorumlarınızı alır. Bu sayede bu puanlamalar üzerinden ve eleştirilerle yapılan yanlışlar düzeltilmeye çalışılır. Aynı zamanda sizler için çok daha kaliteli hizmet akışı devam edecektir. İhtiyacınıza yönelik taşımanızı seçmeniz durumunda sizler için octovan en iyi şekilde adrese ulaştırma yapmaktadır.

Güvenilir Nakliyeciniz Octovan

Octovan sizler için güvenilir nakliyeciler ile birlikte çalışma gösterir. Hatta tüm bu işlemler için de en iyi firmalardan referanslar alarak çalışmalarına devam. Aynı zamanda çalışma elemanlarının her birinin taşıma belgeleri, sicil kayıtları titizlikle kontrol edilir. Bu sayede sizler de herhangi bir endişe duygusuna kapılmadan işlemlerinizi gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz.

Eşya taşıması sanıldığının aksine oldukça profesyonel bir iştir. Eşyalar taşınırken iyi hesaplamalar yapılması gerekir. Asansör, merdiven evin kapı girişlerinin genişliği gibi. Bu sayede eşyalarınıza zarar gelmeden taşımalar yapılır. Hatta firma sizlere bu anlamda eşyalarınızı koruma altına alıyor. Octovan taşıma boyunca bütün eşyalarınızı sigorta altına alır. Beklenmedik bir durum karşısında Octovan şirketi tarafından zarar ne ise karşılanacaktır.

Uygun Fiyat Politikası ile Octovan Evden Eve Nakliyat Hizmeti

Bildiğiniz üzere birçok evden eve nakliyat şirketi sizlere uygun fiyatlar sunarak kandırıyor. Özellikle işlem sonrası oldukça yüksek fahiş rakamlara sizleri maruz bırakıyorlar. Ancak octovan ile bu söz konusu değildir. Sizlere başta anlaşılan ücret dışına çıkmadan hizmet verir. Paket içeriği ne ise harfiyen uygular.

Octovan ile ek ücret çıkacak mı korkusu yaşamadan eşyalarınızı taşıtın. Sabit fiyat ile birlikte hizmet alırsınız. Müşteri hizmetlerini arayarak bu konuda gerekli fiyatları alabilirsiniz. Evinizin metre karesi, paketleme hizmeti, sigorta bedeli, nereden nereye taşınacağı, kaçıncı kata götürüleceğine kadar birçok detay fiyatı etkilemektedir. 899 TL’den başlayan fiyatlarla sizlere hizmet vermektedir. Aynı zamanda firma kredi kartıyla ödeme kolaylığı da sağlıyor.

Şehirler Arası Taşımacılıkta Uygun Araç Seçimleri

Özellikle de sehirler arası nakliyat hizmetinde Octovan şirketi kullandığı araçlara önem verir. Sizlere en uygun araç modelleri üzerinden hizmet akışı sunar. Firmanın aktif olarak kullandığı araçlar:

Octovan Mini

OctovanLarge

Ve OctovanXLarge

Modelleridir. Kısacası ev taşırken eşyalarınızın büyüklüğüne göre ayarlanmış araç tipleri mevcuttur. Sizleri mağdur etmeden ve eşyalarınıza zarar vermeden taşıma işlemini gerçekleştirecektir. Şoför tarafından taşıma süreci başlamadan önce kesinlikle SRC belgesi kontrol edilir. Gerekli kontrollerin tamamlanması sonucunda işleme devam edilir.

Araç tipi ve personel yeterlilik kontrolleri de uygun görüldüğü halde işleme devam edilir. Aynı zamanda firma araçlara GPS sistemi de kurmuştur. Böylece aracın doğru adrese gidip gitmediği de kontrol edilir. Hatta aracın gidiş hızını da kontrol ederek eşyaların zarar görüp görmediğine de bakılır. Sizler için bütün önlemler alınarak hizmet akışı devam eder.