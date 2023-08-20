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Gündem Öcalan'ın iftirasına Jandarma'dan yalanlama
Gündem

Öcalan'ın iftirasına Jandarma'dan yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-08-20 17:19:00 -
Öcalan'ın iftirasına Jandarma'dan yalanlama

Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen gruba jandarma müdahale etti.

ŞANLIURFA

Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen gruba jandarma müdahale etti.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, eski Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.
Karakola götürülen Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Milletvekili Öcalan, ‘gözaltına alındım’ deyince Jandarma da, ‘gözaltında değilsin serbestsin’ diyerek Öcalan’ı yalanladı.

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