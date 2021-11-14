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Gündem Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama
Gündem

Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

CHP'nin başını çektiği Millet İttifakı ortaklarından HDP yine şaşırtmadı... Parti Meclisi’ni toplayan HDP, PKK’nın Suriye yapılanmasını kuran Yusuf Gulo’nun yasını tutuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 08:08:00 -
Öcalan'ın en yakınındaki terörist Yusuf Gulo öldürüldü, ses HDP'den geldi! Skandal açıklama

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakınındaki isimlerden Yusuf Gulo geçtiğimiz günlerde öldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dostları arasında bulunan ve CHP ile birlikte Suriye ve Irak tezkerelerine “hayır” oyu veren HDP, Gulo’ya sahip çıktı.

Cuma günü Parti Meclisi’ni toplayan HDP, toplantı sonrası yapılan açıklamada, Suriye’de PKK işgali altındaki Kamışlı’da patlamada ölen Gulo’yu savundu. Örgütün Suriye yapılanmasını kuran ve bölgede PKK’ya destek veren ilk ailelerden olan Yusuf Gulo’yu kanaat önderi gibi lanse eden HDP, ölümünden ise Türkiye’yi sorumlu tuttu.

Böyle savundular

HDP’den yapılan skandal açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Neredeyse her hafta Kuzey-Doğu Suriye Özerk Yönetimi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi topraklarına yönelik suikastlardan pek çok insan etkilenmekte, bu saldırılarla Kürt coğrafyası insansızlaştırılmak istenmektedir. Son olarak Kuzey-Doğu Suriye’nin önemli kanaat önderlerinden Yusuf Gulo ve ailesinden iki kişi, iktidarın saldırgan politikaları sonucunda yaşamını yitirmiştir. Gulo Ailesi ve Kuzey-Doğu Suriye halkları ile yönetimine başsağlığı diliyor, Rojava’ya yönelik ve özellikle sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı bir kez daha kınıyoruz.”

PKK'ya destek veriyordu

Gulo ailesi Suriye’de terör örgütü PKK’ya destek veren ilk ailelerden biri olarak biliniyor. Yusuf Gulo’nun Suriye’de saklandığı dönem bizzat Abdullah Öcalan’dan örgütsel eğitim aldığı belirtiliyor.

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Yorumlar

Nur Ahmet

Kuzey suriye özerk yönetimi diye konuşuyorlar,vatan haini zillet te Türkiye de onlara özerk yönetim vereceklerini söylüyorlar.Devlet te hiç bir yapmıyor ve onları seyrediyor.Yarın ülke bölündü mü ,parçalandı mı ,sadece orasıyla yetinmezler ve ülkeyi manda haline getirirler,sevri geri getirirler ,ülkeyi bitirecekler.Bu kk pkklıdır,ülke düşmanıdır,devlet bunu görüyor mu?
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