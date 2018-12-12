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Öcalan'ı öven Demirtaş'a 10 yıl hapis istemi

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 2016 yılında Van'da yaptığı bir konuşmada halkı suç işlemeye alenen tahrik ettiği ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı övdüğü gerekçesiyle 10 yıla kadar hapsi istendi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29
Öcalan'ı öven Demirtaş'a 10 yıl hapis istemi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 2 Eylül 2016'da Van Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Demirtaş'ın "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

BİMER'e yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, programda dönemin DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve eski Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın da konuşma yaptığı bildirildi.

Konuşma içeriğine dair çözümün yer aldığı iddianamede, Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden Van Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dilekçesinde SEGBİS aracılığıyla ifade vermeyi kabul etmediğini ilettiği kaydedildi.

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ı övücü ve yüceltici şekilde konuşmalar yaptığı vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Aynı şekilde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları saptırarak terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini meşru göstermeye çalışmıştır. Ayrıca konuşma içeriğinde 'Kayyumları asla tanımayın, kabul etmeyin, yüzüne bile bakmayın, emrini yerine getirmeyin, selamını almayın.' şeklindeki sözleriyle halkı kanunlara uymamaya, 'Sizler her an büyük bir sivil direnişe hazır olmalısınız bizim içinde varlık yokluk nedeni, ölüm kalım meselesidir.' şeklindeki konuşmalarıyla da suç işlemeye alenen tahrik etmiştir. Yine konuşma içeriğinde sürekli Türk-Kürt ayrımını ön planda tutarak insanlarda kin ve düşmanlık uyandıracak şekilde konuşmalar yapmıştır. Dosya kapsamındaki görüntü ve ses kayıtlarıyla da şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği sabit olmakla, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep olunur."

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:29
  1. Van
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Öcalan
  4. hapis

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