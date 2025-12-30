  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump'tan Türkiye'ye F-35 müjdesi: Satışı ciddi şekilde düşünüyoruz!

Milyonlarca sürücü için yeni dönem: Trafik sigortasında kurallar sil baştan

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Yunan bakandan skandal "Eurovision" savunması: İsrail dostumuz, mahkemeler önemsiz!

İsrail’den Trump’a "af" yalanlaması: "Böyle bir görüşme olmadı!"

Trump'tan Netanyahu Zirvesinde "Erdoğan" Çıkışı: Kimsenin Yapamadığını Yaptım!

Putin’den Zaporijya talimatı: Saldırılar sürecek, tümüyle özgürleştirilmeli!

HÜRJET’ten Tarihi İhracat: İspanya’ya 2,6 Milyar Avroluk Anlaşma

Futbolda kara para ve bahis kıskacı: Erden Timur tutuklandı

ATM’den para gönderenler dikkat: Perşembe günü yeni sistem devreye giriyor
Gündem Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!
Gündem

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG’ye Suriye ordusuna entegre olması için yıl sonuna kadar verilen sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı yaptı. Öcalan, "SDG ile Şam arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Mutabakatın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır" dedi.

DEM Parti, kendisini fesheden terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Terörsüz Türkiye süreci ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) hakkında değerlendirme yaptığı yeni yıl mesajını paylaştı.

Öcalan mesajında, "Suriye'de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye'nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir" ifadesini kullandı.

BU BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK

Öcalan'ın mesajında, şu ifadelere yer verildi: "Yeni bir yıla girerken, geçtiğimiz yüzyıl boyunca emperyalist saldırılar ile iç içe gelişen milliyetçiliğin Ortadoğu'yu nasıl derin çatışmalar, yıkımlar ve toplumsal yarılmalarla karşı karşıya bıraktığını tekrar hatırlamak zorundayız. Bugün bölgede yaşanan mezhepçilik ve etnik milliyetçiliklerin tümü, köklerini bu yakın ve acı dolu tarihten almaktadır. Ne yazık ki hegemonik sistemin 'böl, yönet ve tahrik et' stratejisi farklı biçimler altında sürdürülmektedir.

Tam da bu nedenle zorluklara rağmen geliştirdiğimiz Barış ve Demokratik Toplum perspektifi yalnızca bir tercih değil, tarihsel bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Eğer doğru ve anlaşılır değerlendirilirse bu perspektif yeni çatışmaların önüne geçebilecek, halkların birlikte, eşit ve özgür yaşamını mümkün kılabilecek bir panzehirdir. Önümüzdeki dönemde temel sorumluluğumuz, kısa sürede ortaya çıkabilecek yeni bir çatışmayı engellemek ve telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçmektir.”

MUTABAKATI UYGULAYIN

“Orta Doğu'da derinleşen krizler ve politik çatışmalar, binlerce yıldır süregelen despotik, iktidar odaklı devletçi uygarlık anlayışının tıkanmasının ve sürdürülemezliğinin kaçınılmaz sonucudur. Bu krizlerin merkezinde yer alan Kürt meselesinin çözümü ise, ancak toplumsal barış ve demokratik uzlaşı ile mümkündür. Sorunun çatışma, savaş, askeri ve güvenlikçi yöntemlerle değil; halkların iradesini esas alan demokratik bir zemin üzerinden ele alınması hayati önemdedir. Unutmamak gerekir ki kadın özgürleşmeden toplumun özgürleşmesi mümkün değildir. Erkek egemen zihniyet çözülmeden savaş kültürü sona ermez, barış kalıcı hale gelemez. Suriye'de ortaya çıkan kaotik tablo da demokratikleşme ihtiyacının açık bir yansımasıdır. Yıllarca süren tekçi, baskıcı ve kimlikleri inkâr eden yönetim anlayışı; Kürtlerin, Arapların, Alevilerin ve tüm halkların özgürlük ve eşitlik talebini daha da güçlendirmiştir. SDG ile Şam yönetimi arasında 10 Mart'ta imzalanan mutabakat çerçevesinde dile getirilen temel talep, halkların kendi kendini bir arada yönetebileceği demokratik bir siyasal modeldir. Bu yaklaşım, merkezi yapıyla müzakere edilebilir demokratik bir entegrasyon zeminini de içinde barındırmaktadır. 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır. Türkiye'nin bu süreçte kolaylaştırıcı, yapıcı ve diyaloga açık bir rol üstlenmesi hayati önemdedir. Bu hem bölgesel barış açısından hem de kendi iç barışını güçlendirmesi bakımından da kritik bir öneme sahiptir.”

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı
Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Gündem

Sırrı bambaşka telden çalıyor: Öcalan SDG’nin silah bırakmasını istemedi! Türkiye Şam ile değil Abdi ile masaya oturmalı

Bakan Güler’den sınır ötesine net mesaj: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart
Bakan Güler’den sınır ötesine net mesaj: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart

Gündem

Bakan Güler’den sınır ötesine net mesaj: SDG'nin ferdi entegrasyonu şart

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!
Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

Gündem

Son dakika! Bakan Fidan Suriye'de: SDG'nin Suriye’ye entegre olma niyeti yok!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net mesaj: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net mesaj: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı

Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net mesaj: SDG 10 Mart mutabakatına uymalı

Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti
Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti

Dünya

Suriye ordusu ve SDG arasında sıcak gelişme: Terör örgütü dün sivilleri katletmişti

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı
Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Dünya

Suriye lideri Şara'dan SDG kararı! Temaslar askıya alındı

Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu
Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu

Dünya

Suriye hükümeti: SDG ile entegrasyon süreci tamamen durdu

SDG için son günler! Ya teslim ya da yok olacaklar
SDG için son günler! Ya teslim ya da yok olacaklar

Gündem

SDG için son günler! Ya teslim ya da yok olacaklar

SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi
SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi

Gündem

SDG Kaşınıyor! Suriye güvenlik noktalarına iki yeni saldırı düzenledi

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'
MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

Gündem

MHP'den SDG'ye mesaj: 'Tekdirle hizaya gelmeyenin hakkıysa kötektir'

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi
Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Dünya

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23