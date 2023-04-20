Öcalan’a özgürlük sözü verdiniz mi?

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP ve HDP’nin, bölücü örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkarılması için görüştüğü yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Bozdağ, “Hepsi yüzyıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. CHP yönetimine sesleniyorum. HDP’lilere ne söz verdiniz? Öcalan’a hürriyet sözü verdiniz mi? Yerel yönetimler özerklik şartı yoluyla bu ülkenin bölünmesine gidecek kapıları aralama sözü verdiniz mi? Terörün uzantısı olanlara şehirleri teslim etme sözü verdiniz mi?” dedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Şu anda milyonlarca Kürt’e terörist muamelesi yapılıyor” sözlerine de Bozdağ çok sert tepki gösterdi. Bozdağ, biz PKK’ya, FETÖ’ye terör örgütü diyoruz. HDP’ye terörün uzantısı diyoruz. PKK’ya terör örgütü demeyen Bay Kemal ve avanesi, ‘Erdoğan ve arkadaşları Kürtlere terörist diyor’ iftirasını atabiliyor” şeklinde konuştu.

AK Parti Şanlıurfa 1. Sıra Milletvekili adayı Adalet Bakanı Bozdağ, Karaköprü Seçim Bürosu açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “Bugün biri çıkmış AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza iftira ediyor. Müfteri herifler sanki birileri Kürtlere terörist diyormuş iftirasını bize yaftalamaya çalışıyorlar. Bizim ağzımızdan böyle bir kelime, Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir yetkilimizin de herhangi bir kimsenin de ağzından böyle bir kelime çıkmadı. Biz PKK’ya terör örgütü diyoruz. Biz HDP’ye terörün uzantısı diyoruz. Biz FETÖ’ye terör örgütü diyoruz. Ama PKK’ya terör örgütü demeyen, reklam olur diye demiyoruz gerekçesine sığınan Bay Kemal ve avanesi öte yandan kalkıp Erdoğan ve arkadaşları Kürtlere terörist diyor iftirasını atabiliyor utanmadan. Buradan çağrı yapıyorum. Utanmıyorsan bir şey demem ama utancın varsa bir tane örnek çıkar aziz millete göster. Ama milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Bizimle Kürt kardeşlerimiz arasına duvar örmek isteyen bu iftira siyasetine, bu kirli siyasete milletin gözünün içine baka baka yalan ve dolana başvuranlara en büyük cevabı Urfalılar verecek, Osmanlı tokadını atacaktır” dedi.

Hangi sözleri verdiniz?

CHP ve HDP’nin, bölücü örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinden çıkarılması için görüştüğü iddialarını da değerlendiren Bozdağ, “Cumhuriyeti değiştireceğiz diyorlar. CHP yönetimine sesleniyorum. HDP’lilere ne söz verdiniz? Öcalan’a hürriyet sözü verdiniz mi? Yerel yönetimler özerklik şartı yoluyla bu ülkenin bölünmesine gidecek kapıları aralama sözü verdiniz mi? Terörün uzantısı olanlara şehirleri teslim etme sözü verdiniz mi?” dedi.

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