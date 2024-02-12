Öcalan'a özgürlük isteyen DEM Partililere gereken yapıldı!

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Terör örgütü PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan’a “özgürlük” ve “Kürt sorununa demokratik çözüm” talebi ile DEM Parti öncülüğünde başlatılan “Büyük Özgürlük Yürüyüşü”ne katılanlar Kars’tan Diyarbakır’a geldi.

Bu esnada Diyarbakır Koşuyolu parkında bir araya gelen DEM Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Doğan Hatun, ilçe eş başkan adayları Kadri Esen, Safiye Akdağ ve il örgütünden çok sayıda kişiye polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada Doğan Hatun gözaltına alındı. PKK elebaşısına özgürlük isteyen Hatun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şuan Amed Büyükşehir ve ilçe belediye eş başkanları olarak Koşuyolu köprüsünde gözaltına alınıyoruz” ifadesini kullandı.

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