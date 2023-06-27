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Merdan Yanardağ tutuklandı
Siyaset Öcalan sevici Merdan tutuklandı ses CHP'den geldi!
Siyaset

Öcalan sevici Merdan tutuklandı ses CHP'den geldi!

Yeniakit Publisher
2023-06-27 22:31:00 - 2023-06-27 22:52:31
Öcalan sevici Merdan tutuklandı ses CHP'den geldi!

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Öcalan sevici Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasının ardından CHP'liler birbiri ardına destek mesajı paylaştı.

Tele 1 canlı yayınında PKK terör örgütü elbaşısı Abdullah Öcalan'ın yaşını öne sürerek tutukluğuna itiraz etti.

Gözaltına alınan Yanardağ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebek katili Abdullah Öcalan'ın seviciliğini yapan Merdan Yanardağ'a destek ise CHP'den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Veli Ağbaba teröristbaşının savunulmasını da "özgürlük" saydı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ’ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.
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Özgür Özel: Merdan Yanardağ’ın tutuklanması kararı hukuksuzdur. Bu karar, iktidarın yargı üzerindeki vesayetini kanıtlamaktadır. Hukuku, Merdan Yanardağ’ı ve Tele 1’i savunmaya devam edeceğiz.

Veli Ağbaba: AKP yargısı bir kez daha iş başında! Önce montajlı videolar devreye sokuldu sonra trollerin kışkartması ve en sonunda da düzmece bir yargılamayla Merdan Yanardağ tutuklandı.

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