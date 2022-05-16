Öcalan posteri önünde şarkı söyleyen sanatçıya Kılıçdaroğlu sahip çıktı

Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta Kocaeli’nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edildi. Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi “İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirdi.

"Kürt olduğu için iptal edildi" algısı

Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…"