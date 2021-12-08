Öcalan 'ın yeğeni hizmet belediyeciliğine çattı

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ortaya koyduğu ‘hizmet belediyeciliği’ni devam ettiren AK Parti Halfeti Belediyesi ve Şanlıurfa Belediyesi’nin hizmetleri PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’ın yeğenini rahatsız etti. Sosyal medya hesabından Halfeti ve Şanlıurfa Belediyeleri ile ilgili çirkin iftiralarda bulunan Ömer Öcalan, “Halfeti belediyesi, Halfetililer ait olan arsa, arazi ne varsa alen acele satıyor. Sadece Halfeti belediyesi mi? Urfa belediyelerinin tamamı yolsuzluğa bulaşmış durumda. Yangından mal kaçırıcasına, ne var ne yok satılıyor” ifadelerini kullandı.

Öcalan’a cevap veren Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak ise, “Senin gibi biz Vatanımızı Devletimizi satmıyoruz... Belediyecilikten anladığınız Belediyenin araçlarıyla Hendek kazmak örgüte para aktarmak olduğu için; şimdi sana Kentsel Gelişim ve Dönüşüm desem anlamazsın... Bizi izlemeye devam et; Belediyecilik nedir belki öğrenirsin” dedi.