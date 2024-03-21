  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

Özlem Öz ve Tayyar Öz'ün şirketlerine atanan kayyumun sır intiharı

Sosyal medyayı sallayan Mansur Yavaş ve İmamoğlu animasyonu! Kayıp yıllar ancak böyle anlatılırdı

Murat Kurum canlı yayında açıkladı! 700 bin TL hibe ve kiralık konut müjdesi

İşte bu hiç iyi değil! Türkiye'nin nüfus statüsü değişti

HAK-İŞ'ten hiç hesapta olmayan asgari ücret çıkışı: Biz masada değiliz ama o tarihte bunu yapacağız

Gece yarısı benzin ve motorine zam! Göstergeler değişti

ABD'de Trump soruşturmasını yürüten başsavcı fena yakalandı

ABD, F-35'ler için Türkiye'nin kapısını çaldı! Ankara'dan acil olarak yardım istediler

'Akaryakıt fiyatları durdurulamıyor' deniyor ama orada 71 liraya yaklaştı
Siyaset “Öcalan hain değil” diyen CHP’liye MHP’li adaydan şamar! “DEM’lenmekten şaşı bakanlara…”
Siyaset

“Öcalan hain değil” diyen CHP’liye MHP’li adaydan şamar! “DEM’lenmekten şaşı bakanlara…”

Yeniakit Publisher
2024-03-21 11:39:00 -
"Öcalan hain değil" diyen CHP’liye MHP’li adaydan şamar! "DEM’lenmekten şaşı bakanlara…"

CHP’li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem’in, “Siz bana güvenin, Abdullah Öcalan hain değil” şeklindeki rezil sözleri hakkında konuşan MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, “DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur” dedi.

CHP ile HDP/DEM Parti arasındaki “Kent Uzlaşısı” her geçen gün yeni bir skandal söylemi ortaya çıkarıyor. CHP'nin adayları HDP/DEM Parti'ye yaranabilmek için terörü meşrulaştıracak akıl almaz söylemlerde bulunuyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde girdiği bir kahvede vatandaşlara Bölücü başı Öcalan ve Terör Örgütü PKK hakkında methiyeler düzen ardından da vatandaşlardan tepki gören CHP'li Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Şükrü Erdem ve CHP'ye tepkiler çığ gibi büyürken, konu sosyal medya platformu X'te gündem olarak trend listesine girdi. Erdem ve CHP ise tüm öfkeye rağmen sessizliğini koruyor.

“Bilinçaltını açığa vurdu”

Konuyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, “CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı, eski bakan, tecrübeli siyasetçi(!) Şükrü Erdem, bilinçaltının dışa vurumuyla genel başkanı Özgür Özel ve DEM'li şurekası gibi Türk Devleti'ni suçlayıp terör örgütünü ve terörist başını masum göstermiştir. Bundan sonra takınacakları sözde Atatürkçü tavır ve samimiyetsiz mevsimlik milliyetçi söylemleriyle, konuyu örtbas etmeye çalışsalar da DEM'lenen CHP zihniyeti bilinçaltını açığa vurmuştur” dedi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

“DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan bir CHP zihniyeti”

MHP Bursa teşkilatları olarak yozlaşmış ve DEM'lenmekten gözleri şaşı bakan CHP zihniyetine teslim edecek tek bir ilçemiz yoktur” diyen Tekin, “Belediye Başkan Adayımız Ahmet Beygirci Mustafakemalpaşa'ya ve adıyla müsemma güzide ilçemize, Cumhuriyet değerlerine, geleneklerine bağlı, vizyoner ve dinamik kadrolarıyla Mustafakemalpaşalı'nın gönlünde taht kurmuştur. Muhabbetle, gayretle ve ilçemizin sorunlarına çözüm aşkıyla yola koyulmuştur. Mustafakemalpaşa'mızı terörist sevici, lümpen, halktan ve sorunlarından uzak, beyni çürümüş bu zihniyete teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!
CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!

Gündem

CHP’yi yakından tanıyan isim önerdi: Ekrem İmamoğlu için ihraç çağrısı!

CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?
CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?

Medya

CHP medyası yolsuzluk endeksinde kaçıncı sırada?

Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı
Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı

Gündem

Nevruz'u terör eylemine çevirdiler! CHP'nin ortağı DEM'lilerden polise taşlı saldırı

CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu
CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu

Siyaset

CHP'ye Diyarbakır şoku! Başkan istifasını duyurdu

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular
CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

Gündem

CHP'de 'paradan kule' rezaleti! CHP yönetimini terleten sorular

Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!
Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!

Siyaset

Kılıçdaroğlu, CHP'deki para sayma görüntüleri ile ilgili sessizliğini bozdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23