Ocakta ek gösterge! 3600 ve 4200 ek gösterge arasındaki fark? Memur ek gösterge tablosu: Mühendis ek gösterge 4800,2800,4200 ek göstergeli memurlar

Heyecanlandıran açıklama geldi: Ek göstergesi 3600'den 4200'e çıkartılanların çalışırken aldıkları maaşlar 106 TL, emekli aylıkları 303 TL, emekli ikramiyeleri 10.947 TL artış kaydedecek. 2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de düzenlenecek. Yoğun gündemle toplanacak Kabine'de farklı konu başlıkları masaya yatırılacak. Merak edilenler arasında ise Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı bugün mü? 9 Ocak Kabine Toplantısı ne zaman başlayacak? soruları yer aldı.

Kabine Toplantısı 9 Ocak günü 15.00'te başlayacak.

Çalışma hayatına yönelik tüm düzenlemeler için Meclis takvimi de masaya yatırılacak.7'inci paketle çat kapı hacizler son bulacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19:00'da kameralar karşısına geçip Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren Ek Gösterge Düzenlemesi 15 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giriyor. Kamuda çalışan milyonlarca kişinin gelirlerini etkileyecek 3600 ek gösterge düzenlemesi 2023 yılında hayata geçiyor.

Memur maaş zammı 2023 Ocak ayında yüzde 30 olarak belirlendi. Maaş zammının açıklanmasının ardından gözler 3600 ek göstergenin ne zaman ödeneceğine çevrildi. 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 600 puan artırılanlar için 260 TL, 1400 puan artırılanlar için ise 607 TL ilave edilecek.

Mühendis ek gösterge 4800: Memurların ek göstergesine 600 puanlık artış herkese farklı tutarlarda yansıyacak. 2800 ek gösterge: 15 Ocak 2023'ten itibaren 2800 ek göstergeye geçecek ve aylık farkına hak kazanacak.

Düzenleme kapsamında, memurların maaşlarında artış yaşanacak. Memur emeklilerinin maaşında 1.391 TL’ye kadar yükseliş meydana gelecek. En yüksek artış ikramiyelerde olacak. 3000 ek göstergeli uzman erbaş, öğretmen, polis, hemşire ve diğer memurlar bu artıştan yararlanacak.

EMEKLİ AYLIKLARINA

GÖSTERGESİ 600 ARTAN: 260

3000'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 2.115

2200'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 2.463

EMEKLİNİN İKRAMİYESİ

3000'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 53.000

2200'DEN 3600'E ÇIKAN (25 YIL): 62.000

15 Ocak 2023 Tarihinden Sonra Derecelere Göre Öğretmenlerin EK Göstergeleri Şu Şekilde Olacak.

Derecelere Göre Öğretmenlerin Güncel EK Gösterge Tablosu

14 Şubat 2022 Pazartesi Günü Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 8. maddesi gereği 8. dereceden 1. dereceye kadar öğretmenlerin ek göstergeleri 1/15/2023'te yürürlüğe girecek şekilde değiştirilmiş, ardından 5 Temmuz 2022 Salı Günü yayımlanan Resmi Gazete'de Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Kanun No: 7417) yayımlanmış ve ilgili kanunda öğretmenlerin derecelerine göre ek göstergeleri yeniden düzenlenmişti.

Düzenleme öncesinde ve Ocak/2023 döneminde yürürlüğe girecek öğretmenlerin derecelerine göre ek göstergeleri şöyle gerçekleşti:

DERECE ESKİ EK GÖSTERGE YENİ EK GÖSTERGE



Buna göre, 9. derece haricindeki tüm öğretmenlerin derecelerine göre ek göstergeleri 15 Ocak 2023 maaşına yansıyacak şekilde Ocak ayının başında değiştirilecektir. Öğretmenler, derecelerini ve derecelerine göre ek gösterge puanlarını MEBBİS'te bulunan Kişisel Bilgiler Modülü'nün içinde yer alan Kadro Kaydı sekmesinden öğrenebilmektedir.