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Ocakta biber salçası nasıl yapılır? Ocakta biber salçası malzemeleri

Hanımları tatlı bir telaş sardı. Pazar pazar, manav manav dolaşan hanımlar en lezzetli, en taze biberleri bulmaya çalışıyor. Satın alınan ya da dalından toplanan biberler ise tüm kış afiyetle yenilmek üzere salça yapımında kullanılıyor. Peki, siz salçanızı hangi yöntemle hazırlıyorsunuz? Bu sene biber salçanızı ocakta pişirmek istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, “Ocakta biber salçası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
Ocakta biber salçası nasıl yapılır? Ocakta biber salçası malzemeleri

Hanımları tatlı bir telaş sardı. Pazar pazar, manav manav dolaşan hanımlar en lezzetli, en taze biberleri bulmaya çalışıyor. Satın alınan ya da dalından toplanan biberler ise tüm kış afiyetle yenilmek üzere salça yapımında kullanılıyor. Peki, siz salçanızı hangi yöntemle hazırlıyorsunuz? Bu sene biber salçanızı ocakta pişirmek istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, “Ocakta biber salçası nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı.

Ocakta biber salçası nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 3 kilo kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Zeytinyağı

Öncelikle biberleri güzelce yıkayarak işe başlayın.

Ardından kırmızı biberleri ortadan ikiye kesin.

Biberlerin saplarını ve tohumlarını temizleyin.

3 kilo tatlı kırmızı biberi derin bir tencerenin içerisine yerleştirin.

Biberlerin üzerine bir su bardağı su ilave edin.

Biberleri yaklaşık 40-45 dakika kaynatın.

Tatlı kırmızı biberler iyice yumuşayınca ocağın altını kapatın.

Biberleri bir süzgece alın ve yaklaşık 1 saat süzülmesini bekleyin.

1 saatin sonunda zarları belli olan biberleri soyun.

Sonrasında ise tüm biberleri mutfak robotundan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz biberleri tencereye alın ve üzerine tuz serpin.

Salçayı yaklaşık 35-40 dakika orta ateşte pişirin.

Bu arada salçayı sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin. Karıştırmayı ihmal ederseniz salçanın dibi tutabilir.

Ocağın altını kapatmadan bu kez blendarla bir kez daha salçayı çekin.

Biber salçası kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Salçanız sıcakken kavanozlara boşaltın.

Salça ılınınca kavanozlara zeytinyağı ilave edin ve kapaklarını kapatın.

Soğuyan salçayı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.

Şimdiden kolay gelsin.

 

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:35
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