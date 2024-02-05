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Ekonomi Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı
Ekonomi

Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 11:15:00 -
Ocak’ta 45 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı ocakta 45 ilin ihracatını artırdığını bildirdi.

Bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 0.3 azalışa rağmen toplam 4 milyar 330 milyon dolarla birinci oldu. Kocaeli yüzde 5.7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 1.3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü, Bursa yüzde 0.4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü, Mersin ise yüzde 31.2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

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