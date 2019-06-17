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Ocaklar sahili yosunlardan temizleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde amfibi deniz dibi temizleme araçlarıyla yosun temizleme çalışması başlatıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
Ocaklar sahili yosunlardan temizleniyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Erdek’in Ocaklar Mahallesi’nde amfibi deniz dibi temizleme araçlarıyla yosun temizleme çalışması başlatıldı.


Ocaklar Mahallesi sahil şeridinde biriken yosun yoğunluğundan kaynaklı kötü kokunun ve çirkin görünümün ortadan kaldırılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce yosunlar toplanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 adet amfibi deniz dibi temizleme aracıyla sahile vuran yosunlar temizlenerek aynı zamanda sahil hattının düzleştirilme çalışmaları hızla sürüyor.Ocaklar halkının yanı sıra tatilciler çalışmalarından dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
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