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Ekonomi Ocak zammı öncesi emeklileri sevindirecek 5 madde
Ekonomi

Ocak zammı öncesi emeklileri sevindirecek 5 madde

Kasım ayında yapılacak olan Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı, ocak ayındaki zammı merakla bekleyen emekli vatandaşları heyecanlandırdı. Toplantıda emeklilere aile yardımı, ücretsiz ulaşım, intibak gibi konular masaya yatırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:17:00 -
Ocak zammı öncesi emeklileri sevindirecek 5 madde

Milyonlarca emeklinin gözü kasımda yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına çevrildi. 15 Eylül'de yapılan KPDK'da 'Covid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamaları' değerlendirilirken, bir sonraki toplantı kasımda yapılacak.

Takvim'de yer alan habere göre; emekliler, bu toplantıda toplu sözleşmede karara bağlanmayan kendileriyle ilgili taleplerin ele alınmasını istiyor.

İşte talepler:

Emeklilere de memurlar gibi aile yardımı verilsin.

Emekli kamu görevlileri, yaş sınırı olmaksızın toplu taşımadan ücretsiz yararlandırılsın.

Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi amacıyla; düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilsin.

Emekli kamu görevlileri, dinlenme tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

Emekli aylığı koşullarını yaş dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlandırılsın.

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Yorumlar

Veli dal

3600 ne oldu
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Melih ACARTÜRK

Kamu emeklileri her şeyden faydalacakda 4 A Emeklileri O.... çocuğumu 4 A Emeklisi olarak bizimde hakkımız bizlerde Devlete ayni siğortaları aynı verğileri ödedik. İNŞALLAH böyle bir haksızlığa maruz kalmayız.
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