Ocak temizliği yapmanın püf noktaları! Ankastre ocak ve fırın nasıl temizlenir?

Ocakların üzerinde biriken yağ ve kirlerin çıkması ekstra bir uğraş gerektirmektedir. Öncelikle ocak temizliğinizi her gün, hatta her kullanımdan sonra düzenli olarak yaparsanız kirlenmesini ve yağlanmasını, kalıcı kirlerin oluşmasını da önlemiş olursunuz. Ocak temizliği yapmanın püf noktaları ise aşağıdaki gibidir. Bunlara dikkat ederek ve uygulayarak sizlerde kısa sürede ocağınızı temizleyebilirsiniz.

Ocak temizliğinin ilk aşamasında öncelikle ocağın üzerinden çıkarılabilecek tüm parçalarını çıkarınız.

Çıkardığınız parçaları bir leğen içine koyarak üstünü aşacak kadar sıcak su ile doldurunuz. İçine bir miktar temizleyici veya deterjanı ekleyebilirsiniz. Ocakta birikmiş olan yağ ve kirleri doğal ve kısa yoldan temizlemek için ocağın tümüne özellikle de lekelerin olduğu kısımlara karbonat dökünüz. Daha sonra ise karbonatın üzerine limon sıkınız. Limonun asit özelliği ile karbonat birleştiğinde güçlü bir etki oluşturacaktır ve lekeleri, yağları kaldıracaktır. Bir iki dakika bekledikten sonra lekelerin üzerine sıcak su dökünüz. Ardından nemli bez ile durulayınız, siliniz.

Ocağınızı ovmadan, saatlerce uğraşmadan bu yöntem ile pırıl pırıl ve mis gibi yapabilirsiniz. Kimyasal içeren ürünleri de kullanmadığınız için sağlığınızı da korumuş olursunuz.

Ocağın çıkan parçalarını ise sıcak su biraz ılıdığında ve eliniz dayanacak kadar soğuduğunda ovalayarak temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde ocağın parçalarını da yine karbonat ve limonun gücünden faydalanarak temizleyebilirsiniz. Limon ve karbonatı karıştırınız ve macun kıvamına getiriniz. Daha sonra bu karışım ile ocağın parçalarını ovalayarak temizleyin ve yıkayıp kurulayınız.

Ankastre Ocak Temizliği Nasıl Yapılır?

Kirler kurumadan temizliğe başlayın. Ocağın üstüne dökülen malzemeleri nemli bir mikrofiber bezle alın. Doğru temizlik ürününü kullanın. Krem temizleyiciler ocağınızı çizebilir.

Ocağınızı İyice Durulayın. Sonrasında ıslak ve temiz bir mikrofiber bezle ocağınızın yüzeyini durulayın.

Fırında yanmış yağ lekesi nasıl çıkar?

Bir kap içinde ya da sprey şişe içinde 1 paket karbonat, 1 limon suyu ve suyu karıştırın. Daha sonra karışımı fırının iç yüzeyine püskürtün. Eğer sprey şişe kullanmıyorsanız bez yardımı ile temizliği yapabilirsiniz. Fırın içine dağılan karbonatlı suyu yaklaşık 30 dakika boyunca bekletin.

Fırın içindeki yanıkları nasıl temizlenir?

Fırın telinin her yerine amonyaklı suyu sürün ve bekletin. Birkaç saat sonra fırın telini ve fırını temizleyin. Amonyaklı su birkaç saat içerisinde bütün yağı eritecektir ve fırın pırıl pırıl olacaktır. Nemli bir bez ile silme işlemi yapıldıktan sonra bez boş bir kap içerisinde durulanmalıdır.

Fırın kapağının içi nasıl temizlenir?

Kapağı açın ve kapağın üst kısmındaki vidayı açarken kapağı desteklemek için bacağınızın üzerine koyun. Cam çıkarıldıktan sonra, kırıntı ve tozla dolu olan fırınınızın ara katmanlarına erişebileceksiniz. Cam arasındaki fırın kapağını temizlemek basit. Bu alanı dar uçlu bir elektrikli süpürge ile temizleyebilirsiniz.