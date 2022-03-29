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Siyaset Ocak Partisi'nden Millet İttifakı'na sert sözler
Siyaset

Ocak Partisi'nden Millet İttifakı'na sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ocak Partisi hakkındaki sözlerine cevap veren Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Millet İttifakı'na atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu dönüp kendi yaptıklarına bakmalıdır; 6 tane parti bir araya gelmiş, iki tanede Türk bayrağını koymuş, toplantı tutanağının son halini büyükelçilere göndermiş daha sonra kalkmış bağımsızlıktan bahsediyor sonra da Ocak Partisini ağzına alıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 19:28:00 - 2022-03-29 19:32:40
Ocak Partisi'nden Millet İttifakı'na sert sözler

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, Millet İttifakı'na atıfta bulunarak "Sayın Kılıçdaroğlu dönüp kendi yaptıklarına bakmalıdır; 6 tane parti bir araya gelmiş, iki tanede Türk bayrağını koymuş, toplantı tutanağının son halini büyükelçilere göndermiş daha sonra kalkmış bağımsızlıktan bahsediyor sonra da Ocak Partisini ağzına alıyor." ifadelerini kullandı.

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ocak Partisi hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, “Daha önce Cumhur ittifakında kalacağını açıklayan Ocak Partisi için, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve ekibinin rahatsız olduklarını ifade eden açıklamalarını sosyal medya üzerinden yapılan gönderilere şaşırmıyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı'dan rahatsız olduğunu zaten biliyoruz. Osmanlı Ocaklarının kurduğu Ocak Partisi diğer hükmettiği 6 partiden biri olmadığı için mi acaba rahatsız olmuştur? Ocak Partisi de 7. parti olsaydı bizi destekler miydiler? Buna bakmak lazım. CHP'nin Ocak Partisi’nden rahatsız olması bizi daha da motive etmiştir.

"Sizin patronunuz olan ABD ve üst aklınız dahi engel olamayacaktır"

Demokratik ve modern toplumlarda siyasi partilerin ve STK'ların öneminden ve değerinden habersiz olan sözde demokratik bir kültüre sahip olduğunu iddia edenlerin, burada ne kadar zorbacı ve içlerinden bir türlü atamadıkları vesayet yönteminin izlerini taşıdığını göstermiş olur. Ocak partisinden rahatsız olan ve kurulmasından mutsuzluk yaşayan Kılıçdaroğlu'na bir cevabımız var; sizin hayallerinizin yetişemeyeceği şeyleri biz milletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda başaracağız ve bize siz değil, sizin patronunuz olan ABD ve üst aklınız dahi engel olamayacaktır.

"Toplantı tutanağının son halini büyükelçilere göndermişler"

Sayın Kılıçdaroğlu dönüp kendi yaptıklarına bakmalıdır; 6 tane parti bir araya gelmiş, iki tanede Türk bayrağını koymuş, toplantı tutanağının son halini büyükelçilere göndermiş daha sonra kalkmış bağımsızlıktan bahsediyor sonra da Ocak Partisini ağzına alıyor. Sizin yaranızın ne olduğunu biliyoruz. Siz bu milletin bir parçası değilsiniz. Bu milletin milli ve manevi değerlerine her fırsatta hakaret eden bu millete yabancılaşmış bir siyasi partinin yöneticilerisiniz. Aksi olsaydınız, bu milletin düşmanlarının yanında değil karşısında olurdunuz” dedi.

Canpolat açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı onurlu mücadelemiz devam edecektir. Ocak Partisi ve Osmanlı Ocakları millet ve devlet için her anlamda fedakârlıklardan asla geri durmayacak, bu milletin çıkar ve menfaatlerini savunmada, korumada, kollamada asla geri adım atmayacaktır. Biz ne standart bir partiyiz ne de standart bir siyaset yapıyoruz. Biz, bu milletin değerlerini savunan bu uğurda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bu milletin gerçek evlatlarıyız. Milletin değerlerine karşı savaş açanlara karşı, her platformda en şiddetli şekilde mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

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