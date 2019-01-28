Ocak ayının MVP'si Tyus Maccabi FOX forması giyen Alex Tyus, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu oldu



İSTANBUL (AA) - Maccabi FOX'un ABD asıllı İsrailli basketbolcusu Alex Tyus, THY Avrupa Ligi'nde ocak ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tyus, Maccabi FOX'un 5 maçın 4'ünü kazandığı ocak ayında sergilediği performansla MVP ödülüne layık görüldü.

Ocak ayında maç başına 11,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,4 blokla oynayan 31 yaşındaki Tyus, ortalama 14,6 verimlilik puanıyla mücadele etti.

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