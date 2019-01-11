Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor?
Yeni yıl ile birlikte, birbirinden iddialı 27 film vizyona giriyor. 2019 Ocak ayında vizyona girecek olan filmleri sizin için listeledik. Peki, 2019'un Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte Ocak ayı filmleri...11 Ocak 2019 Cuma 13:14
2018 yılında sinema sektörüne damga vuran birçok filmi geride bıraktık. 2019 yılının Ocak ayında bizi birbirinden iddialı filmler bekliyor. Bu ay yaklaşık 27 film vizyona giriyor ve bu filmlerin çoğu
Türk filmlerinden oluşuyor. 2019'un ilk ayını, bu filmleri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Peki, 2019 Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte Ocak ayı filmleri...
Gülşah Karaman- PembeNar Özel
-5 Ocak
Üç Hayat
Yönetmen: Jafar Panahi
Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi
Kimsesiz Çocuk
Yönetmen: Antoine Blossier
Oyuncular: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin
Araf 2: Cin Bebek Doğuyor
Yönetmen: Biray Dalkıran
Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan
Bekarlığa Feda
Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü
Oyuncular: Ali Burak Ceylan, Yağmur Ün
Kız
Yönetmen: Lukas Dhont
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter
Süper Ayı
Yönetmen: Wang Qi
Oyuncular: Jeff Dunham, Marcus Shor
Yangın Yeri
Yönetmen: Paul Dano
Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal
-11 Ocak
Creed II: Efsane Yükseliyor
Yönetmen: Steven Caple Jr.
Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone
Replikalar
Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve
Robin Hood
Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx
Şüphe
Yönetmen: Lee Chang-Dong
Oyuncular: Yoo Ah-In, Steven Yeun
-12 Ocak
Lanetli Sular
Yönetmen: Georges Padey
Oyuncular: Itziar Martinez, Dennis Mencia
Ralph ve İnternet
Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston
Oyuncular: John C. Reilly, Sarah Silverman
-18 Ocak
Arakçılar
Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô
Can Dostlar
Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar
Glass
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis
İmgeler ve Sözcükler
Yönetmen: Jean-Luc Godard
-19 Ocak
Çiçero
Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik
Uçan Halı ve Kayıp Elmas
Yönetmen: Karsten Kiilerich
Oyuncular: Peter Frodin, Erik Holmey
-25 Ocak
Bir Aşk İki Hayat
Yönetmen: Ali Bilgin
Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek
Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya
Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera
Kefernahum
Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Alrafeea, Nadine Labaki
Musabbar
Yönetmen: R. Engin Tutuş, Erdal Tutuş
Oyuncular: Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçi
-26 Ocak
Aslı Gibidir
Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu
-31 Ocak
Ölümcül Labirent
Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller
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