2018 yılında sinema sektörüne damga vuran birçok filmi geride bıraktık. 2019 yılının Ocak ayında bizi birbirinden iddialı filmler bekliyor. Bu ay yaklaşık 27 film vizyona giriyor ve bu filmlerin çoğu

Türk filmlerinden oluşuyor. 2019'un ilk ayını, bu filmleri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Peki, 2019 Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte Ocak ayı filmleri...

Gülşah Karaman- PembeNar Özel

-5 Ocak





Üç Hayat

Yönetmen: Jafar Panahi

Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi

Kimsesiz Çocuk

Yönetmen: Antoine Blossier

Oyuncular: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin

Araf 2: Cin Bebek Doğuyor

Yönetmen: Biray Dalkıran

Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan

Bekarlığa Feda

Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü

Oyuncular: Ali Burak Ceylan, Yağmur Ün

Kız

Yönetmen: Lukas Dhont

Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter

Süper Ayı

Yönetmen: Wang Qi

Oyuncular: Jeff Dunham, Marcus Shor

Yangın Yeri

Yönetmen: Paul Dano

Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal

-11 Ocak

Creed II: Efsane Yükseliyor

Yönetmen: Steven Caple Jr.

Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone

Replikalar

Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff

Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve

Robin Hood

Yönetmen: Otto Bathurst

Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx

Şüphe

Yönetmen: Lee Chang-Dong

Oyuncular: Yoo Ah-In, Steven Yeun

-12 Ocak

Lanetli Sular

Yönetmen: Georges Padey

Oyuncular: Itziar Martinez, Dennis Mencia

Ralph ve İnternet

Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston

Oyuncular: John C. Reilly, Sarah Silverman

-18 Ocak

Arakçılar

Yönetmen: Hirokazu Kore-eda

Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô

Can Dostlar

Yönetmen: Tuğçe Soysop

Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar

Glass

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis

İmgeler ve Sözcükler

Yönetmen: Jean-Luc Godard

-19 Ocak

Çiçero

Yönetmen: Serdar Akar

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik

Uçan Halı ve Kayıp Elmas

Yönetmen: Karsten Kiilerich

Oyuncular: Peter Frodin, Erik Holmey

-25 Ocak

Bir Aşk İki Hayat

Yönetmen: Ali Bilgin

Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya

Yönetmen: Dean DeBlois

Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera

Kefernahum

Yönetmen: Nadine Labaki

Oyuncular: Zain Alrafeea, Nadine Labaki

Musabbar

Yönetmen: R. Engin Tutuş, Erdal Tutuş

Oyuncular: Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçi

-26 Ocak

Aslı Gibidir

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu

Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu

-31 Ocak

Ölümcül Labirent

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller