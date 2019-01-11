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Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor?

Yeni yıl ile birlikte, birbirinden iddialı 27 film vizyona giriyor. 2019 Ocak ayında vizyona girecek olan filmleri sizin için listeledik. Peki, 2019'un Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte Ocak ayı filmleri...

11 Ocak 2019 Cuma 13:14
Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor?

2018 yılında sinema sektörüne damga vuran birçok filmi geride bıraktık. 2019 yılının Ocak ayında bizi birbirinden iddialı filmler bekliyor. Bu ay yaklaşık 27 film vizyona giriyor ve bu filmlerin çoğu
Türk filmlerinden oluşuyor. 2019'un ilk ayını, bu filmleri izleyerek değerlendirebilirsiniz. Peki, 2019 Ocak ayında hangi filmler vizyona giriyor? İşte Ocak ayı filmleri... 

Gülşah Karaman- PembeNar Özel

-5 Ocak

Üç Hayat

Yönetmen: Jafar Panahi
Oyuncular: Behnaz Jafari, Jafar Panahi

Kimsesiz Çocuk 

Yönetmen: Antoine Blossier
Oyuncular: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin

Araf 2: Cin Bebek Doğuyor 

Yönetmen: Biray Dalkıran
Oyuncular: Emre Kızılırmak, Cevahir Turan

Bekarlığa Feda 

Yönetmen: Ali Doğançay, Cem Sürücü
Oyuncular: Ali Burak Ceylan, Yağmur Ün

Kız 

Yönetmen: Lukas Dhont
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter

Süper Ayı 

Yönetmen: Wang Qi
Oyuncular: Jeff Dunham, Marcus Shor

Yangın Yeri 

Yönetmen: Paul Dano 
Oyuncular: Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal

-11 Ocak

Creed II: Efsane Yükseliyor 

Yönetmen: Steven Caple Jr.
Oyuncular: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone

Replikalar 

Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff
Oyuncular: Keanu Reeves, Alice Eve

Robin Hood 

Yönetmen: Otto Bathurst
Oyuncular: Taron Egerton, Jamie Foxx

Şüphe 

Yönetmen: Lee Chang-Dong
Oyuncular: Yoo Ah-In, Steven Yeun

-12 Ocak

Lanetli Sular 

Yönetmen: Georges Padey
Oyuncular: Itziar Martinez, Dennis Mencia

Ralph ve İnternet 

Yönetmen: Rich Moore, Phil Johnston
Oyuncular: John C. Reilly, Sarah Silverman

-18 Ocak

Arakçılar 

Yönetmen: Hirokazu Kore-eda
Oyuncular: Lily Franky, Sakura Andô

Can Dostlar 

Yönetmen: Tuğçe Soysop
Oyuncular: Selim Bayraktar, Berat Efe Parlar

Glass 

Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis

İmgeler ve Sözcükler 

Yönetmen: Jean-Luc Godard

-19 Ocak

Çiçero 

Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Burcu Biricik

Uçan Halı ve Kayıp Elmas 

Yönetmen: Karsten Kiilerich
Oyuncular: Peter Frodin, Erik Holmey

-25 Ocak

Bir Aşk İki Hayat 

Yönetmen: Ali Bilgin
Oyuncular: Bergüzar Korel, Engin Akyürek

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya 

Yönetmen: Dean DeBlois
Oyuncular: Jay Baruchel, America Ferrera

Kefernahum 

Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Alrafeea, Nadine Labaki

Musabbar 

Yönetmen: R. Engin Tutuş, Erdal Tutuş
Oyuncular: Mahmut Kemal Sarıaltun, Cemre Cansaatçi

-26 Ocak 

Aslı Gibidir 

Yönetmen: Ali Yorgancıoğlu
Oyuncular: Aslı İnandık, Nazlı Tosunoğlu

-31 Ocak

Ölümcül Labirent 

Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Taylor Russell McKenzie, Logan Miller

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:51
  1. Karaman
  2. Kars
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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