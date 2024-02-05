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Kadın - Aile Ocak ayı trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız! Bu detayı kimse bilmiyordu: 5 ayın zirvesine çıktı
Kadın - Aile

Ocak ayı trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız! Bu detayı kimse bilmiyordu: 5 ayın zirvesine çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 17:43:00 - 2024-02-05 17:48:34
Ocak ayı trend olan o makarna tarifi! Tadına doyamayacaksınız! Bu detayı kimse bilmiyordu: 5 ayın zirvesine çıktı

Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta zaman zaman bazı yemek tarifleri viral oluyor. Bu makarna tarifi de o viral ocak ayında yıllık bazda yüzde olarak tüketimi yükseldi.

Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta zaman zaman bazı yemek tarifleri viral oluyor. Bu makarna tarifi de o viral olanlardan bir tanesi. İşte popüler olan tagliatelle tarifi...

Sosyal medyanın popüler platformlarından biri olan TikTok'ta zaman zaman bazı yemek tarifleri viral oluyor. Bu makarna tarifi de o viral olanlardan bir tanesi. İşte popüler olan tagliatelle tarifi...

Yoğun günlerin ardından pratik ve lezzetli bir yemek isteyenler için TikTok’ta bir makarna tarifi gündem oldu. Tek tava kullanılarak yapılabilecek tagliatelle tarifini sizler için derledik.

TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Malzemeler:

250 gram tagliatelle makarna
200 gram krema
150 gram beyaz peynir
100 gram mantar
1 adet soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber
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TAGLIATELLE MAKARNA TARİFİ

Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın.
Mantarları küçük küçük doğrayın.
Zeytinyağını bir tavada ısıtın ve soğanı ve sarımsağı kavurun.
Mantarları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Krema ve beyaz peyniri ekleyin ve karıştırın.
Tuz ve karabiber ile tatlandırın.
Makarnayı haşlayın ve süzün.
Hazırladığınız sosu makarnanın üzerine dökün ve karıştırın.
Sıcak olarak servis yapın.

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