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Yaşam Ocak ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?
Yaşam

Ocak ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi 'Ocak ayı meyveleri sebzeleri nelerdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 20:21:00 -
Ocak ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple pek çok kişi 'Ocak ayında hangi meyve hangi sebze yenir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Ocak ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Ocak ayı sebzeleri: lahana, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, balkabağı, karnabahar, kereviz, turp, pazı, marul, roka, biberiye, soğan, nane, maydanoz, tere.

Ocak ayı sebzeleri: armut, elma, greyfurt, nar, portakal, mandalina, ayva, kestane.

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