Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayı ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündemine gelen konulardan oldu. Peki, Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştirilirken ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, ödeme yapılacak süre ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda özellikle ödenekten yeni faydalanan vatandaşlar ödeme tarihleri için detayları merak ediyor.

Henüz bu ayın ödeme tarihleri hakkında resmi bir açıklama bulunmasa da ödemelerin her ayın ilk haftasında gerçekleştiği biliniyor.

Bakan Selçuk, 23 Aralık tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile corona virüsü nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulaması kapsamında, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan yeni başvuruların son başvuru tarihinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.