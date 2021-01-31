  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ocak ayı enflasyon tahmini yüzde 1,48
Ekonomi

Ocak ayı enflasyon tahmini yüzde 1,48

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 11:53:00 -
Ocak ayı enflasyon tahmini yüzde 1,48

AA Finans’ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75’e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Tedbir sonuçları tabloya yansıyor
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı: Tedbir sonuçları tabloya yansıyor

Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
'Linç edilsem de susmayacağım' diyen Nureddin Yıldız Hoca: Bu gidişle ne erkek kalacak ne kadın!
Gündem

'Linç edilsem de susmayacağım' diyen Nureddin Yıldız Hoca: Bu gidişle ne erkek kalacak ne kadın!

Youtube kanalından açıklamalarda bulunan Nureddin Yıldız hoca, LGBTİ sapkınlığına dikkat çekerek, "Linç edilsem de bunları söylemeye devam e..
ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın
Dünya

ABD'li Senatör'den çağrı: Müslümanların cenazelerini yakmayın

ABD'nin Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen, Sri Lanka'nın Washington Büyükelçiliğine bir mektup göndererek, "Yeni tip koronavirüs s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay