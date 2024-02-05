Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86'ya çıktı. Enflasyon böylece aylık bazda beş ayın zirvesine çıktı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ocakta yüzde 4,14 arttı, yıllık bazda yüzde 44,20 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 arttı.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını tahmin ediyordu. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyordu.

AYLIK BAZDA EN ÇOK ARTIŞ SAĞLIKTA

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ana harcama grupları itibarıyla ocak ayında bir önceki aya göre en çok artış yüzde 17,68 ile sağlıkta görüldü. Onu yüzde 12,17 ile lokanta ve oteller, yüzde 10,25'le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 9,97 ile eğlence ve kültür, yüzde 7,43 ile konut, yüzde 7,33 ile ev eşyası, yüzde 6,53 ile ulaştırma, yüzde 5,19 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 4,92 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,17 ile eğitim, yüzde 2,96 ile haberleşme takip etti.

Ocak ayında fiyat düşüşü oran tek ürün grubu yüzde 1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu.

LOKANTA VE OTELLERDE İKİ KATA YAKIN ARTIŞ

Yıllık bazda bakıldığında bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu. En az artış yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.

Eğitimde yüzde 79,81, sağlıkta yüzde 78,57, ulaştırmada yüzde 77,54, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 69,71, eğlence ve kültürde yüzde 61,82, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 61,60, ev eşyasında yüzde 61,10çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 58,95, haberleşmede yüzde 46,40, konutta yüzde 45,99 artış görüldü.

TÜFE'de kapsanan 143 temel başlıktan 131'inde artış, 8'inde düşüş gerçekleşirken, 4 başlıkta değişim olmadı.