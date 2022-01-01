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Yaşam Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?
Yaşam

Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Ocak ayı lezzetli balıkları neler? Ocak ayıyla birlikte pek çok kişi “Ocak ayında hangi balıklar yenir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ocak ayında hangi balık lezzetli olur?

Yeniakit Publisher
2022-01-01 13:05:00 -
Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte balık severler, hangi balığın daha lezzetli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ocak ayında hangi balık yenir?

Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Ocak ayıyla birlikte deniz suyu daha da soğur ve balıklar lezzetlenir. Ocak ayının en leziz balıkları arasında uskumru, lüfer, palamut ve istavrit gösterilir. Ayrıca ocak ayında denizlerde genellikle çinekop, tekir, kefal, kırlangıç bolluğu yaşanır.

Ocak ayıyla birlikte tezgahlarda istavrit bolluğu da yaşanıyor. Hamsinin Gürcistan'a kaçmasıyla birlikte adeta denizlerden istavrit fışkırıyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 25-30 liraya satılan istavrit yaşanan bollukla birlikte 10-15 liraya kadar düştü.

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