Ocak ayının gelmesiyle birlikte balık severler, hangi balığın daha lezzetli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, ocak ayında hangi balık yenir?

Ocak ayı balıkları neler? Ocak ayında hangi balıklar yenir?

Ocak ayıyla birlikte deniz suyu daha da soğur ve balıklar lezzetlenir. Ocak ayının en leziz balıkları arasında uskumru, lüfer, palamut ve istavrit gösterilir. Ayrıca ocak ayında denizlerde genellikle çinekop, tekir, kefal, kırlangıç bolluğu yaşanır.

Ocak ayıyla birlikte tezgahlarda istavrit bolluğu da yaşanıyor. Hamsinin Gürcistan'a kaçmasıyla birlikte adeta denizlerden istavrit fışkırıyor. Geçtiğimiz hafta kilosu 25-30 liraya satılan istavrit yaşanan bollukla birlikte 10-15 liraya kadar düştü.