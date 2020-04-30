  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ocağa koyduğu yemeği unutunca mahalle ayağa kalktı

Aydın’da sahur vaktinde ocağa konulan yemek unutulunca yangın çıktı. Çıkan yangın mahalleyi ayağa kaldırırken maddi hasara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 07:04:00 - 2020-04-30 07:06:56
Ocağa koyduğu yemeği unutunca mahalle ayağa kalktı

Aydın’da sahur vaktinde meydana gelen ikamet yangını mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının, ocakta unutulan yemeğin yanması sonucu çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; Ata Mahallesi 66 numaralı binan 1. Katında oturan Ömer A. isimli şahıs sahur vaktinde ocağa yemek koyup uyuya kalınca önce tencere ardından da mutfak dolapları yanmaya başladı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu. Evde yaşayanların yangından sağ salim kurtulması ise teselli kaynağı oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı