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OBS Karabük Üniversitesi ders seçimi Karabük Üniversitesi ders içerikleri

Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Karabük Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Karabük Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak?Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Karabük Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:53
OBS Karabük Üniversitesi ders seçimi Karabük Üniversitesi ders içerikleri

Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? sorusunu Karabük Üniversitesinde okuyacak öğrenciler tarafından araştırılmakta. Karabük Üniversite OBS ders seçimi 2019 internet ortamında yapılacak. Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi ne zaman yapılacak?Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi 2019-2020 güz dönemi ders seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılmakta. Peki Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi nasıl yapılır? Karabük Üniversitesi OBS ders seçiminde dikkat edilmesi gerekenler neler?

Karabük Üniversitesi OBS ders seçimi başladı. Peki Karabük Üniversitesi ders seçimi nasıl yapılır?

 

1- 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi Ders Seçimleri 16 – 20 Eylül 2019 tarihleri arasında internet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Elektronik ortam dışında kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır.

2- Ders seçim işlemi için ayrılmış olan süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

3- a) 2019 YKS sonucunda Üniversitemiz Birinci Öğretim programlarına yeni kayıt yapan öğrencilerimiz ile  öğrenim süresini aşmayan Birinci Öğretim öğrencilerimiz doğrudan Karabük Üniversitesi internet sitesi üzerinden Öğrenci Bilgi Sistemine girip ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilirler.

İnternetten Kayıt Yenileme İşlemi için:

a) Üniversitemiz “http://www.karabuk.edu.tr” adresinde bulunan “Öğrenci” menüsü altındaki “Öğrenci Bilgi Sistemi” ne girebilir veya

“http://obs.karabuk.edu.tr” internet adresini doğrudan kullanabilirsiniz. Karşınıza “Sisteme Giriş” ekranı gelecektir.

b) Ekranın sol tarafında bulunan “Şifre gerektiren işlemler için lütfen sisteme giriş yapınız” (yeni öğrencilerin şifreleri öğrenci numaralarıdır.) ibaresinin altındaki “Giriş” tuşuna basınız.

Açılan pencereye öğrenci no ve şifrenizi yazıp, “Giriş” tuşuna tıklayınız.

c) Sol bölümde yer alan “Kayıtlanma” seçeneğinden “Kayıt Yenileme” işlemini seçiniz.

d) Açılan ekranın üst kısmında “Alabileceğim Dersler”, onun altında ise “Seçtiğim Dersler” yer almaktadır. Eğer geçmiş yıllardan başarısız olduğunuz dersler var ise bu dersler “Seçtiğim Dersler” alanında önceden seçilmiş olarak gelecektir.

e) Yeni dönemde almak istediğiniz dersleri üzerine tıklayarak seçiniz ve “+Seçtiğim Dersleri Ekle” tuşuna basarak tek tek ekleyiniz.

f) Alttan almak zorunda olduğunuz ve yeni seçtiğiniz dersler, “Seçtiğim Dersler” alanında yer almaktadır. Son kontrollerinizi yaptıktan sonra

“Seçimlerimi Kaydet” tuşuna basarak ders seçme işlemini sonlandırabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:53
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