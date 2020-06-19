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Spor

Obradovic ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe Beko’da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 14:44:25 -
Obradovic ile görüşmeler devam ediyor

Fenerbahçe Beko’da sözleşmesi sona erecek olan başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler sürüyor. Obradovic, ailesiyle görüşüp sarı-lacivertlilerin son teklifine cevap verecek.


Fenerbahçe’de başantrenör Zeljko Obradovic ile görüşmeler devam ediyor. Yönetimle bir araya gelen Obradovic sabah son görüşmeleri tamamlayıp ülkesine dönüş yaptı. Tecrübeli hoca Fenerbahçe’nin kendisine sunduğu son teklifi ailesiyle beraber değerlendirip cevabını verecek.

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