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Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına çıkıyor

- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Obradovic, sarı-lacivertli takımın başında 400. resmi maçına yarın THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak- Sarı-lacivertli takımla 399 maça çıkan Sırp başantrenör, bu karşılaşmalarda ekibiyle 310 galibiyet elde etti

27 Aralık 2018 Perşembe 11:27
Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic yönetiminde 400. resmi maçına yarın THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid karşısında çıkacak.

Fenerbahçe'nin başına 2013 yılında geçen Obradovic, sarı-lacivertli takımda 400. resmi maç heyecanını yaşayacak.

Sarı-lacivertlileri 5 yılda Avrupa'nın en iyi takımlarından birisi yapan Sırp başantrenör, bu sürede 399 resmi maçta takımıyla 310 galibiyet gördü.

THY Avrupa Ligi'nde yarın, geçen sezon finalde kaybettiği Real Madrid'i ağırlayacak Fenerbahçe Beko, Obradovic'le 4. kez dalya diyecek.

Avrupa basketbolunun en başarılı başantrenörü olan Obradovic'in, Fenerbahçe Beko'yla sahaya çıktığı resmi maçların sayısı organizasyonlara göre şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi
Basketbol Süper Ligi 211 175 36
THY Avrupa Ligi 167 120 47
Türkiye Kupası 16 12 4
Cumhurbaşkanlığı Kupası 5 3 2
TOPLAM 399 310 89


- Maçların yüzde 78'ini kazandı


Fenerbahçe Beko, Obradovic'le çıktığı resmi maçların yüzde 78'ini kazandı.

Tecrübeli başantrenör, altıncı sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle THY Avrupa Ligi, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda toplam 399 maça çıktı.

310 galibiyetle yüzde 78 gibi ulaşılması zor bir oranı yakalayan Obradovic'in takımı, bu sürede sadece 89 defa yenilgi aldı.


- Obradovic'le 9 kupa


Fenerbahçe Beko, başantrenörü Obradovic'le bugüne dek 9 kupa elde etti.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, geride kalan 5 sezonun 4'ünde lig şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sürede Obradovic'le 3 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 defa Türkiye Kupası elde eden Fenerbahçe, 2016-2017'de ise THY Avrupa Ligi zaferi yaşadı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:27
  1. 400. resmi maç
  2. Basketbol
  3. Fenerbahçe
  4. THY Avrupa Ligi
  5. Zeljko Obradovic

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