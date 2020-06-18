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Aktüel

OBM’de gelir getirici tür ağaçlandırma toplantısı yapıldı

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artırılması amacıyla ceviz ve badem gibi türlerle yapılan gelir getirici tür ağalandırma çalışmalarında, söz konusu türlerin bakımını yapacak vatandaşların eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Tesislerinde toplantı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:10:59 -
OBM’de gelir getirici tür ağaçlandırma toplantısı yapıldı

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyelerinin artırılması amacıyla ceviz ve badem gibi türlerle yapılan gelir getirici tür ağalandırma çalışmalarında, söz konusu türlerin bakımını yapacak vatandaşların eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla Orman Bölge Müdürlüğü Yaşar Öztaş Eğitim Tesislerinde toplantı yapıldı.


Toplantıda açılış konuşması yapan Bölge Müdürü Oktay Ayatay, toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıdan ayrıldı. Daha sonra toplantı Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu başkalığında İl Tarım Ve Orman Müdürlükleriyle koordineli şekilde oluşturulan gruplarla devam etti.


Bölge Müdür yardımcısı Faruk Bayraktaroğlu, “Geçmişte yapılan gelir getirici tür ağaçlandırma sahaları, üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar, tür değişikliğine gidilip gidilmeyeceği, uygulama aşamasında potansiyel sahaların belirlenmesi, bu sahaların verimli hale getirilmesi için vatandaşların bilinçlendirilmesi mevcut uygulamaların takibi ve bakımların buna göre yapılmaları konularında birlikte karar alacağız neticesini Genel Müdürlüğümüze ileteceğiz” dedi.

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