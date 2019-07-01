Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

CHP savunucusu gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eşcinsel sapkınların etkinliklerine destek veren paylaşımlar yaptı. CHP’li belediyelerin eşcinsel güruha verdiği desteği överek, “Bravo Mersin Büyükşehir Belediyesi. Korkan değil cesaretli belediyecilik, kendi cebine oynayan değil adaletli paylaşım, eşitlik, özgürlük, demokrasi diyen belediyecilik” ifadelerini kullanan Payzın, Ak Partili Beyoğlu Belediyesinin yaptığı “Aile ve aile bağları toplumun temel taşıdır. Aileyi bitirmeye çalışmak ise insanlığa ihanettir.” paylaşımına ise tepki gösterdi.

CHP’li olunca öv, Ak Parti olunca söv

Şirin Payzın, kendisinin de destek mesajları paylaştığı eşcinsel sapkınların etkinliğine CHP’li belediyelerin verdiği desteğe övgüde bulundu. Belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eşcinsellere destek mesajını paylaşarak, “Bravo Mersin Büyükşehir Belediyesi. Korkan değil cesaretli belediyecilik, kendi cebine oynayan değil adaletli paylaşım, eşitlik, özgürlük, demokrasi diyen belediyecilik” diye tarif eden Payzın, Ak Partili Beyoğlu Belediyesinin ailenin korunmasına yönelik paylaştığı mesaja ise şu ifadelerle demediğini bırakmadı:



“Belediye olarak işiniz kimin nasıl yaşayıp, giyineceğine karışmak değil. Önce pislik ve çöp içindeki Beyoğlu’nu temizleyin, çöpleri toplatın, çukur içinde sokakları tamir edin, fakirlikten kırılanlara sosyal yardım götürün. İşiniz bu!”



