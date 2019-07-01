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Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv

PKK terör örgütü yöneticileriyle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşımda kendi kendine çelişkiye düştü. Eşcinsel sapkınlığa destek veren CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesini öven Payzın, 4 dakika sonra eşcinsel etkinlikleri eleştiren Ak Partili Beyoğlu Belediyesine demediğini bırakmadı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
Objektif gazeteciye bak sen! CHP'li olunca öv AK Partili olunca söv

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

CHP savunucusu gazeteci Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda eşcinsel sapkınların etkinliklerine destek veren paylaşımlar yaptı. CHP’li belediyelerin eşcinsel güruha verdiği desteği överek, “Bravo Mersin Büyükşehir Belediyesi. Korkan değil cesaretli belediyecilik, kendi cebine oynayan değil adaletli paylaşım, eşitlik, özgürlük, demokrasi diyen belediyecilik” ifadelerini kullanan Payzın, Ak Partili Beyoğlu Belediyesinin yaptığı “Aile ve aile bağları toplumun temel taşıdır. Aileyi bitirmeye çalışmak ise insanlığa ihanettir.” paylaşımına ise tepki gösterdi.

CHP’li olunca öv, Ak Parti olunca söv

Şirin Payzın, kendisinin de destek mesajları paylaştığı eşcinsel sapkınların etkinliğine CHP’li belediyelerin verdiği desteğe övgüde bulundu. Belediyeciliğin nasıl olması gerektiğini CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin eşcinsellere destek mesajını paylaşarak, “Bravo Mersin Büyükşehir Belediyesi. Korkan değil cesaretli belediyecilik, kendi cebine oynayan değil adaletli paylaşım, eşitlik, özgürlük, demokrasi diyen belediyecilik” diye tarif eden Payzın, Ak Partili Beyoğlu Belediyesinin ailenin korunmasına yönelik paylaştığı mesaja ise şu ifadelerle demediğini bırakmadı:

“Belediye olarak işiniz kimin nasıl yaşayıp, giyineceğine karışmak değil. Önce pislik ve çöp içindeki Beyoğlu’nu temizleyin, çöpleri toplatın, çukur içinde sokakları tamir edin, fakirlikten kırılanlara sosyal yardım götürün. İşiniz bu!”

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:48
  1. Şirin Payzın
  2. Beyoğlu Belediyesi
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi

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  • TunçTunç52 dk önce
    Laikçi zorbaların
  • ChnChn58 dk önce
    Demek ki bunun düşüncelerindeki eş olma farklılığı cinsiyetinde de var ancak böyle aptallıkların reklamını yapmak da akit için ayrı bir garabet biz bunların ciğerini biliyoruz bunları haber yapmak akite kazandırmaktan ziyade kaybettiriyor onu da söyleyeyim ve akit bundan sonra çukurdakilere pirim vermesin...

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