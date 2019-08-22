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Obezite Merkezi ilk 8 ayda hastalarına 600 kilo verdirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasında hizmet veren Obezite Merkezi hizmete girdiği günden bugüne hastalarına 600 kilo verdirmeyi başardı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
Obezite Merkezi ilk 8 ayda hastalarına 600 kilo verdirdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasında hizmet veren Obezite Merkezi hizmete girdiği günden bugüne hastalarına 600 kilo verdirmeyi başardı.


2019 yılı Ocak ayından itibaren hizmet veren Obezite Merkezi verdiği eğitimlerle obez hastaların sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. 117 hastayla eğitimlerine devam eden merkez 8 aylık bir süreçte hastalarına 600 kilo verdirmeyi başardı.



“Hastalarımız birçok aşamadan geçiyor”


Merkezde incelemelerde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, obezitenin çağın küresel bir sorunu olduğunu söyledi. Obezite için çok farklı etkenleri sebep olduğunu ifade eden Şen, “Standart bir yaşam, teknoloji, beslenme bozukluğu gibi birçok etken obeziteye neden olabiliyor. Bu amaçla toplumsal bir duyarlılık olarak obezite eğitim merkezleri Türkiye’de yaygın olarak işlevsel hale getirilmekte. Türkiye genelinde yaklaşık 25 obezite merkezi var. Biz de 2019 yılının Ocak ayından itibaren 8 aydır hastanemiz bünyesinde hizmet veriyoruz. Bu merkeze müracaat eden hastalarımıza eğitimler verilerek kilo vermeleri, sosyal hayata tekrar adapte olmaları ve psiko-sosyal bir destek anlamında kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Hastalarımız obezite eğitim merkezinde uyum, eğitim, kilo verme, verdiği kiloyu koruma aşaması şeklinde aşamalardan geçiriliyor. Bu eğitim 1 yıl sürmekte. En son aşamada verdiği kiloyu koruması ve çevreye uyumu aşamasına eğitimler veriliyor ve eğitim bitiriliyor” dedi.



“Hedefimiz 1 ton”


Ocak ayından itibaren kliniğe 137 hastanın başvurduğunu kaydeden Şen, “Bu hastaların 20 tanesi bir takım sebeplerden dolayı programa devam edemedi. Şu anda 117 hastamızla eğitime devam etmekteyiz. Bugün itibariyle merkezimizde toplam 600 kiloyu verdirmiş olduk. Hedefimiz ise yıl sonunda 900 ila 1 ton arasında kilo verdirme başarısını gösterme” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:42
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