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Obezite cerrahisi ve mide botoksu düşünenler dikkat

Obezite cerrahisi hakkında vatandaşları bilgilendiren Genel Cerrahi Dr.

25 Haziran 2019 Salı 09:05
Obezite cerrahisi ve mide botoksu düşünenler dikkat

Obezite cerrahisi hakkında vatandaşları bilgilendiren Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Kasım Arık, obezite cerrahisine yönelik 20’den fazla tanımlanmış yöntemin bulunduğunu söyledi.


VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Cerrahi Dr. Öğr. Üyesi Kasım Arık, vatandaşları obezite/aşırı kilo sorununa yönelik cerrahi operasyonların türleri hakkında bilgilendirdi. 20’den fazla tanımlanmış yöntemin bulunduğunu aktaran Arık, obezite ameliyatlarının kimlere yapılıp yapılmayacağı konusunda da uyarılarda bulundu.


Obezite sorununa yönelik cerrahi operasyonların türlerinden bahseden Arık, "Obezite cerrahisine yönelik 20 den fazla tanımlanmış yöntem bulunmaktadır. Mide kelepçesi tabir edilen mide boynuna takılan ayarlanabilir dairesel bir protez ile yenilen gıdaların daha ileri geçmesi yavaşlatılmakta ve doygunluk hissi oluşturulmaktaydı. Ancak takılan protezlerin mide duvarını aşındırması veya kişinin isteğine bağlı olarak genişletilebilmesi nedeniyle dünya genelinde terk edilmiş bir yöntem olarak kalmıştır. Ancak temel mantığın aynı olması nedeniyle hızla yeni teknikler geliştirilmiştir. Asıl olan ya gıda alımın azaltılması veya alınan gıdanın sindirilmeden sindirim sistemini terk etmesidir.


Bu iki başlık altında mide balonu, sleeve gastrektomi ve bypass yöntemlerinin kombinasyonlarıyla çok sayıda teknik tanımlanmıştır" dedi.


Hiç diyet denemeden cerrahi yapılmaz!


Vücut kitle oranın 40 veya daha üzeri olması halinde obezite operasyonuna izin verildiğini aktaran Dr. Kasım Arık, "Dünya sağlık örgütü bu tür ameliyatların keyfi uygulamalarının ve istismarının önüne geçilebilmesi amacıyla bir kılavuz yayınlamıştır. Vücut kitle oranın 40 veya daha üzeri olması halinde operasyona izin verilmiştir. Ancak kişinin şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, eklem rahatsızlığı, ciddi cilt enfeksiyonları, tıkayıcı akciğer hastalığı vb. gibi ek hastalıklarının olması durumunda bu oran 35’e kadar çekilebilmektedir. Ancak her ne olursa olsun tek doktorun verebileceği bir karar olmayan bu ameliyatlarda endokrin uzmanı, göğüs hastalıkları ve psikiyatr dan da onay alınmak zorunludur. Mide küçültme veya mide by pass teknikleri; alkol ve madde bağımlılarına, ağır zeka geriliği olanlara, 17 yaş altına, hamilelere, 65 yaş üstüne kesinlikle yapılmazken hiç diyet denemeyen hastalara da önerilmez" diye konuştu.


Cerrahi operasyondan önce ve sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Arık şöyle konuştu: "Elbette ki hasta öncelikle kendi iradesine başvurmalıdır. Eğer zayıflama azmindeyse endokrin ve diyetisyen kontrolleriyle beraber direkt olarak ta cerraha başvurabilir. Sonuçta yol haritasının aynı olması nedeniyle konsey toplanıp kişi hakkında son karar verilecektir. Cerrahi operasyondan önce ve sonrasında dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Her operasyonun veya işlemin kendi kuralları olduğundan ayrıntıya girmeye lüzum yoktur. Ancak genel geçer bir kural olarak gerek ameliyat öncesi gerekse sonrası iradeli ve azimli olmak esastır. Her yöntem için belirlenen ayrıntılı diyetlere mutlaka riayet edilmelidir. Cerrahın kişiye önereceği süreden itibaren düzenli egzersizler aksatmadan yapılmalıdır. Mutlak başarı için aralıklı kontroller şarttır. Günümüzde cerrahi teknikler kapalı yöntemlerle yapıldığı için ek sorunlar (kanama, enfeksiyon gibi) çıkmadığı sürece ameliyattan sonraki 4’üncü günde kişi evine çıkabilmekte 7 gün sonra da hafif olmak kaydıyla günlük işlerini yapabilmektedir. Birinci ayın sonunda ağır olmayan tüm sportif faaliyetleri yapabilmektedir."


Mide botoksu nedir, kimlere yapılır?


Mide botoksu hakkında da bilgiler veren Dr. Kasım Arık, "Botoks uzun zamandır tıpta kullanılagelen bir maddedir. Kullanıldığı yerdeki kasları geçici olarak felç ettiği için mide kaslarına endoskopik olarak yapıldığında mide kasılmaları azalmakta böylece kişide sürekli doygunluk hissi oluşmaktadır. Ayrıca bazı hormonların salınmasını engelleyerek acıkma duygusunun baskılanması sağlanmaktadır. Mide botoksu kilosu ameliyat olmaya yetmeyecek sınırda olanlara, ameliyat edilemeyenlere veya fazladan kilo vermek isteyenlere yardımcı bir yöntem olarak yapılmaktadır. Etkisi 8 ay kadar süren mide botoksu kişinin tüm hayatı boyunca maksimum 2-3 doz yapılabilmektedir. Genellikle geçici olan yan etkileri vardır. Şişkinlik, dolgunluk, hazımsızlık, bulantı hissi ve halsizlik gibi. Kadınlarda başarı oranı daha yüksek bulunmuştur. Ancak bu botoksun tesiri ile ilgili değildir. Kadınların tıbbi önerilere daha önem vermesi ve azimli olmalarından kaynaklanan bir durumdur. Yapıldıktan 7-10 gün sonra botoks etkisini tam göstermeye başlar. Bu andan itibaren kişiler egzersizlere de başlarsa haftada 1-2 kilo verilebilir. Botoks uygulaması için hastanede yatmak gerekmez. Ancak endoskopi ile yapıldığından verilen anestezik maddelerin yıkılması için 3 saat kadar beklenmesi yeterlidir. Aynı gün normal hayata dönebilir" ifadelerini kullandı.


Dr. Arık, "Unutulmamalıdır ki kullanılan yöntemler ne olursa olsun olağan üstü bir etki beklenmemelidir. Asıl olan yöntemden çok kişinin kontrolünü kaybetmemesidir. Birçok kişinin geri kilo almasının altındaki neden; yaptığı yemek kaçamakları, spordan uzak durmaları ve yanlış beslenme programları uygulamalarıdır. Yaşadığımız evrendeki en temel kural şudur ki, enerji asla kaybolmaz. Eğer fazla enerjili (kalorili) gıda alırsanız fazlası size yağ ve kilo olarak mutlaka geri dönecektir" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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