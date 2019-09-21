Obezite ameliyatı sonrası saç dökülmesi gerçekleşir mi?

Obeziteye bağlı yapılan ameliyatlardan sonra, hasta kendini daha iyi hissedecekken, bir anda yaşanan saç dökülmeleri, vücudun değişimiyle şok etkisini yaşamasından kaynaklıdır. Peki ama obezite ameliyatı sonrası saç dökülmesi çoğalır mı? Ameliyat sonrası saç dökülmesinin sebepleri nelerdir? İşte detaylar...

Obezite operasyonu sonrasında son derece sık rastlanan bir durumda saç dökülmesidir. Bu durum obezite hastalarının ortalama %40′ında görülmektedir. Yaşanan saç kaybı "telogen effuvium" olarak adlandırılır.

Aslında normal saç döngüsünün bir türüdür. Bebeklerin ilk aylarında görülen saç dökülmesi ile aynı nitelikte olan hastalardaki bu dökülme genellikle 6 ay gibi bir sürede kendiliğinden geçer.

Obezite sonrası saç dökülmesinin bağlı olduğu bazı sebepler

Hastaların yüzde 40'ı bu sorunla başa çıkmaya çalışırken, buna bağlı olarak saç dökülmesinin artması da olağandır. Bazı sebepler bu dökülmeleri tetikleyebilir ve dökülme artabilir.

Stres

Genetik faktörler

Çevresel faktörler

Beslenme düzeni gibi etkenlerde saçların dökülmesine birer sebeptir.

Obezite cerrahisi sonrasında görülen saç dökülmesi, genellikle hastaların gerekli besin ve vitamin ihtiyacını yeterli miktarda alamadığında da ortaya çıkabilmektedir. Buna bağlı olan sebebin temelinde, operasyon sonrasında besin ve kalorilerin emilimi konusunda yaşanan ani değişikliklerdir.

Ani bir etki ve değişimle hastanın vücudunun şok etkisi vermesi sonucu meydana gelen ve geçici bir durum olarak adlandırılabiir.