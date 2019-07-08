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"Obertan'ı takımda görmek istiyoruz"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer:"(Obertan'ın takımdaki geleceği) Belirli bir aşamaya geldik ama henüz imza atılmadı. Anlaşmaya çok yakınız"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:53
"Obertan'ı takımda görmek istiyoruz"


ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Muzaffer Bilazer, "10 yabancı oyuncumuz var. Gabriel Obertan'ı takımda görmek istiyoruz. Belirli bir aşamaya geldik ama henüz imza atılmadı. Anlaşmaya çok yakınız." dedi.

Bilazer, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 2019-2020 sezonu için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda başarılı olmak için gayret göstereceklerini ifade eden Bilazer, "Takımımız Süper Lig'e tekrar dönecek. Bütün oyuncular kampa katılmış şekilde hazırlıklarımıza başladık. 18 Temmuz'a kadar kendi tesislerimizde çalışacağız. Sonrasında 10 günlüğüne Topuk Yaylası'na gideceğiz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bilazer, "Transferlerde hızlı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Mickael Pote ve Aykut Demir ile anlaştık. Yakın zamanda birkaç oyuncu daha imza atacak." açıklamasında bulundu.

Geride kalan sezonun devre arasında takıma dahil edilen Gabriel Obertan'ın kalması için çaba gösterdiklerini anlatan Bilazer, tecrübeli futbolcu ile anlaşmaya yakın olduklarını aktararak, şunları söyledi:

"10 yabancı oyuncumuz var. Gabriel Obertan'ı takımda görmek istiyoruz. Belirli bir aşamaya geldik ama henüz imza atılmadı. Anlaşmaya çok yakınız. Eğer kalırsa, takımdaki yabancı sayısı 11 olacak. Biz takımda biri genç olmak üzere 6 yabancı oyuncu tutmayı planlıyoruz. Yabancı oyuncuyu transfer etmek kadar, göndermek de kolay bir iş değil. FIFA'ya kadar uzanan bir tarafı var. Özellikle forvet bölgesinde çok yabancı oyuncu kullanmak istiyorum."


- "Sehic takım için önemli bir kaptan"


Takımdan gidecek futbolcular olduğunu ancak durumların netleşmediğini belirten Bilazer, "Kalecimiz İbrahim Sehic takım için önemli bir kaptan ve özellikle kalmasını istiyorum. Onunla birlikte ön tarafta 4 yabancı oyuncu olmasını planlıyoruz. Lokman Gör takım içinde ağabey konumunda ve şampiyonluk yaşamış birisi. Kalmasını çok istiyorum ve gideceğini sanmıyorum. Oyuncularıma, 'Kafasında soru işareti olan biri varsa, onu istemiyorum.' diye söyledim. Oyuncunun burada kalması değil, nasıl kalacağı benim için önemli." şeklinde konuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın da takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Bilazer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taylan Antalyalı bizim oyuncumuz ve kendini buraya ait hissediyor. 2 yıl bu takımda önemli başarılara imza attı. Bu süreci değerlendirmek istemesi hakkıdır. Kendisine anlayış gösteriyoruz. Taylan bu şehre ve kulübe çok şey kattı. Gitme olasılığı yüksek. Eğer gidecekse, yerine birini koymamız lazım. Ondan elde edeceğimiz kazanımları da takımın menfaatleri için kullanmak istiyoruz. Kalmasını istiyoruz ama gitmesi de bizim için bazı fırsatlar doğurabilir."


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:53
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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  3. Muzaffer Bilazer
  4. Spor Toto 1. Lig

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