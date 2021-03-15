  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Obama'dan 'Ramazan' hamlesi
Dünya

Obama'dan 'Ramazan' hamlesi

Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Ramazan ayı gerekçesiyle Müslümanlar için bir sürprize hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 17:01:00 -
Obama'dan 'Ramazan' hamlesi

ABD eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, önümüzdeki Ramazan ayında podcast aracılığıyla Müslümanlara yönelik günlük yayınlanacak bir program hazırlıyor.

Teller Report sitesine göre, Obama çiftinin yapım şirketleri Higher Ground Productions ve Spotify ortaklığında hazırlanan ‘Higher Ground: Tell Them, I Am’ adlı podcast, ABD’deki Müslüman sanatçılar, aktörler, aktivistler ve sporcuların sesine yer verecek.

Programı Pakistan asıllı ABD’li yazar Misha Ebu Seyf sunacak.

Program, duyurulduğu anda sağcı partilere yakın bazı gazetelerin sert eleştirilerine maruz kaldı ve bu eylemin ‘Amerikan solunun İslam’a duyduğu sevgiyi’ yansıttığı öne sürüldü.

İslam karşıtlığıyla bilinen yazar Robert Spencer, “Beklediğiniz şey bu. Obama Ramazan ayında tüm Müslümanlar için bir program hazırlıyor. Program insan doğasının en güzel yanını göstermeyi vaat ediyor. Bu Müslümanlar için kesinlikle çok iyi olacak” şeklinde alaycı bir ifade kullandı.

"Allahu Ekber" demişti

Programda ilk bölümün konuğu, Ramy isimli komedi dizisiyle ünlenen Mısır asıllı ABD’li Müslüman aktör Ramy Yusuf olacak.

Yusuf, Altın Küre ödülü kazandığında sahnede, Müslümanlara yönelik olumsuz algıyı silmek için ‘Allahu Ekber’ diyerek hayranlarını şaşırtmıştı.

Michelle Obama, bu tür etkinliklere katılımla ilgili yaptığı yorumda, “Bu eylemleri seviyorum. Çünkü geçmiş yıllarda, ister küresel bir salgın veya ulusal düzeyde bir ırkçılık dalgası olsun bizi çevreleyen koşullara rağmen iletişimi sürdürdük” dedi.

Obama ailesinin sahibi olduğu Higher Ground şirketi, geçtiğimiz yıl polis tarafından öldürülmesi nedeniyle ABD’de yaygın bir ırkçılık karşıtı protesto dalgasına neden olan siyahi George Floyd hakkında bir dizi hazırlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...
Dünya

Türk SİHA'ları İsrail'in aklını aldı! Tarih yazıyor...

NATO'nun raporuna giren ve onlarca ülkenin satın almak için kuyruğa girdiği Türk SİHA'ları, işgalci İsrail İç Güvenlik sitesinde incelendi. ..
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı
Gündem

Suudi Arabistan medyasından flaş iddia! Türk heyeti ile görüşme yapıldı

Suudi Arabistan'ın dünyada büyük yankı uyandıran Türk İHA ve SİHA’larını istediği ve Katar’da iki ülke heyetleri arasında bu yönde bir görüş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay