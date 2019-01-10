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OAS'den Maduro açıklaması: Onu tanımıyoruz

Amerikan Devletleri Örgütü, Venezueala Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlığını tanımadıklarını duyurdu.

10 Ocak 2019 Perşembe 23:19
OAS'den Maduro açıklaması: Onu tanımıyoruz

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela'da 20 Mayıs'ta düzenlenen seçimi kazanan Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımama kararı aldı.

OAS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, OAS Daimi Konseyi'nin, Venezuela'da yemin ederek 2025 yılına kadar sürecek görevine başlayan Devlet Başkanı Nicolas Maduro konusunu görüşmek için toplandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, OAS'nin, Maduro'nun yeni hükümetinin meşruiyetini tanımama kararının 6 ret oyuna karşı 19 oyla kabul edildiği, 1 üyenin katılmadığı oylamada 8 ülkenin de çekimser kaldığı kaydedildi.

OAS'nin internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada ise Venezuela'da çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclisin, Nicolas Maduro'nun 20 Mayıs'ta yüzde 68'le kazandığı devlet başkanlığı seçimi ve öncesindeki sürece ilişkin ortaya koyduğu itirazlar hatırlatıldı.

"Meşru olmadığı..."

Açıklamada, Ulusal Meclisin, seçimlerin "Bütün siyasi aktörlerin katılım sağlamamasından, bağımsız, adil, demokratik ve şeffaf bir süreç için gerekli uluslararası standartlar ve garantilerin yerine getirilmemesinden ötürü meşru olmadığı" yönündeki tespitleri aktarıldı.

Venezuela'daki devlet başkanlığı seçimlerinin "adil, özgür, meşru ve şeffaf" şartlarda uluslararası standartlara uygun bir şekilde tekrar edilmesi istenen kararda ayrıca, OAS üyesi ülkelere uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'da "Demokrasinin yeniden tesisi için" diplomatik, politik, ekonomik ve mali adımların atılması çağrısında bulunuldu.

OAS'nin kararında ayrıca, Venezuela yönetiminden ülkedeki "insani krize" çözüm olabilecek yardımlara giriş izni vermesi de istendi.

Duque'den OAS kararına destek

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile OAS'nin kararına destek verdi.

Duque, "Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımama kararı, Kolombiya'nın bu konudaki şikayetlerinin ve Lima Grubu'nun Venezuela'daki demokrasinin yeniden tesisi için verdiği kavganın onaylanmasıdır. OAS'nin kararı, uluslararası topluma diktatörü diplomatik olarak çevreleme çağrısıdır." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 23:19
  1. Amerikan Devletleri Örgütü
  2. Maduro

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