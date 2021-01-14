O zatın her lafı oksijen israfı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas il kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden canlı bağlantıyla katıldı. Partililere hitap eden Erdoğan’ın hedefinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Siyasette her seviyede rekabetin iyi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, hizmet yolunda yapılan rekabetin kaliteyi yükselteceğini belirtti.

CHP, giderek marjinalleşti

Türkiye’de siyaseti, söylemi ve uygulamalarıyla, rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıya olduklarını belirten Erdoğan, eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemlerin, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleştiğini kaydetti. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim ‘CHP, Türkiye’yi büyütmüş, AK Parti Türkiye’yi büyütmek için çalışmamış.’ Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye’nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir.”

Darbecilerden medet umuyorlar

Milletin hafızasında CHP’nin, büyük acıların, zulümlerin partisi olduğunu, bugün de aynı misyonu yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “AK Parti ise CHP’nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış SSK’yı batırmış, milletin ve memleketin adına tek bir işe omuz vermemiş birisi. Sadece bu kadarla da kalmıyor ve devam ediyor, ‘Seçim kişiyi Cumhurbaşkanı yapmaz’ diyor, arkasından da bir sürü laf kalabalığıyla asıl niyetini gizlemeye çalışıyor. Tabi bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan cumhurbaşkanı seçmeye.”

Karikatür zatın psikolojik analizi

CHP’nin milletin 2014’te ve yeni sistemle 2018’de doğrudan seçtiği cumhurbaşkanını hala hazmedemediğini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “Kendi partilerinde işler; kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her laf, Allah’ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset zanneden bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasa’da cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan habersiz cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin a’sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin söyledikleri zaten hükümsüzdür.

Teröriste ‘arkadaş’ diyen zihniyet

Teröristlere ‘arkadaş’, darbecilere ‘hak, hukuk savunucusu’ diyen, milli projeleri engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlara gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara ‘ülkeye gelmeyin’ çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın zerre kadar onuru kendisini azıcık saygısı olsa, kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi. Kendi başarısızlığını iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülke hayır gelmez. CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum.” Kim ne derse desin kendi işlerine bakacaklarını belirten Başkan Erdoğan, “Çünkü millet bizden hizmet bekliyor. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis’te ezici bir çoğunlukla temsil edileceğiz hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız” dedi.

Putin ile Dağlık Karabağ’ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı, Dağlık Karabağ konusundaki gelişmelerle ateşkesin kontrolü ve denetimine yönelik Türk-Rus ortak merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Erdoğan, Türkiye’nin bölge istikrarı ve barışı adına açılan yeni dönemde gereken katkı ve desteği sağlayacağını ifade etti. Dağlık Karabağ’da, Azerbaycanlıların ve Ermenilerin, barış gücüne veya gözlem faaliyetine ihtiyaç duymadan birlikte yaşamasını sağlayacak şartları oluşturmak istediklerini belirten Erdoğan, bu gerçekleştiğinde tüm dünyaya Türk-Rus ortaklığının yapıcı sonuçlarını bir kez daha göstermiş olacaklarını dile getirdi.