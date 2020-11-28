O zaman bir kez daha yüzüne vuralım! ‘Sen Arka Sıradakiler’de oynamış adamsın Barış Atay’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Armağan Çağlayan’ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında sunduğu 'Gör Beni' programına konuk oldu.

Bir dönem, Yahudi sermayeli FOX'ta "Arka Sıradakiler" isimli ergen dizisinde rol alan Atay, sosyal medyada sürekli bu dizinin hatırlatıldığını anlattı.

Halk nezdinde siyasi olarak hiçbir karşılığı olmayan Atay, "10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın'. Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" dedi.